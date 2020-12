Napoli, buona la prova generale per il primo bivio Real

Gattuso ha giustamente preso sul serio la trasferta nella sua terra e ha operato un mini turnover a Crotone, non risparmiando le forze in vista del decisivo impegno di giovedì in Europa League. Rispetto a quella che dovrebbe essere la formazione da opporre alla Real Sociedad è rimasto fuori soltanto Fabian (Mertens è entrato nella ripresa segnalandosi per gli assist a Demme a Petagna). Il tecnico non ha sottovalutato l’impegno, pur essendo la squadra di Stroppa l’ultima in classifica, perché occorreva mantenere il passo di Lazio, Inter e Juve, tutte vittoriose sabato. La sollecitazione per gli azzurri - anzi, i biancazzurri perché è stata riproposta la maglia stile Argentina in onore di Maradona - è stata costante, Ringhio ha voluto intorno a sé i giocatori dopo il meraviglioso gol di Insigne per tenere alta la tensione. E alla fine ha potuto apprezzare l’impegno e quattro bei gol, arrivando a dire che in questa squadra che fa calcio “pensante” lui, Ringhio, uno dei migliori mediani al mondo, avrebbe faticato a giocare.



Opaco in Olanda, Lorenzo è stato l’assoluto protagonista a Crotone. Una delizia per gli occhi, la sua rete è stata una di quelle belle cose per cui varrebbe il prezzo del biglietto se gli stadi fossero aperti. Un colpo d’artista - e che numero Zielinski, schierato alle spalle di Petagna: tunnel a Cuomo e servizio al capitano - e poi l’assist per il raddoppio a Lozano, che ha avuto il tempo per aggiustarsi il pallone nella difesa del Crotone, in inferiorità numerica dall’inizio della ripresa per il rosso a Petriccione (fallaccio su Demme segnalato dal Var). Il Napoli ha potuto giocare sul velluto contro avversari che hanno provato a infastidirlo appena un po’ nel primo tempo. Troppo marcata la differenza di valori. Un solo brivido nell’area azzurra, quando Vulic, entrato in campo da pochi minuti al posto dell’infortunato Benali, ha avuto l’occasione per realizzare il pareggio - distratta la difesa - ma è stato al solito provvidenziale Ospina. Modesto il livello degli avversari, tuttavia con Bakayoko e Demme il centrocampo è apparso più solido e il tedesco ha potuto festeggiare il ritorno quasi a casa - il padre è originario di Scandale, 22 chilometri da Crotone - con la rete nel finale. Perfino superfluo chiedere a Diego per chi fosse la dedica. Nel finale è arrivato il quarto centro, quello di Petagna che a inizio partita aveva fallito un’ottima occasione. Altro 4-0 a una settimana da quello alla Roma ed è un segnale importante visto che è fuori Osimhen, il colpo da 80 milioni per rafforzare l’attacco.



Dal campionato all’Europa League, sale ovviamente il livello di difficoltà. Giovedì il Napoli si gioca l’accesso ai sedicesimi nella sfida col Real Sociedad: basta il pareggio con gli spagnoli che hanno rallentato nel girone, conquistando due punti negli ultimi 180 minuti. È il primo obiettivo stagionale, da non fallire anche perché sarà la prima partita nello Stadio Diego Armando Maradona e va onorata. Ci dovrà essere sempre una carica particolare a Fuorigrotta per gli azzurri nel ricordo del Capitano, in attesa del risultato di un’altra gara che si gioca nelle aule della giustizia sportiva e che può consentire di muovere un importante passo in classifica. Presentato il ricorso al Collegio di di Garanzia del Coni, che a sezioni unite esaminerà la documentazione presentata dall’avvocato Enrico Lubrano, l’amministrativista che ha affiancato il legale di fiducia del club azzurro Mattia Grassani dopo le prime due negative sentenze. Si punta a cancellare quei provvedimenti, restituendo un punto alla squadra e consentendole di giocare contro la Juve: ci sarà pure un giudice sportivo che stabilirà l’obbligo, anche per una società calcistica, di rispettare la disposizione di una Asl? Il presidente andrebbe eventualmente avanti, fino al Tar e al Consiglio di Stato, per affermare questo principio.



Sul fronte interno, invece, De Laurentiis è in attesa della firma del nuovo contratto da parte di Gattuso. L’intesa su durata e entità del compenso è stata raggiunta, la bozza è stata trasmessa al tecnico che deve sottoscriverla. Perché aspettare ancora? Intanto, ci sono la Real Sociedad e una qualificazione da conquistare per festeggiare nel modo migliore il primo anno di Ringhio sulla panchina azzurra.

