Napoli, la Grande bellezza? Ora serve concretezza

Mentre De Laurentiis aspira al ritorno alla Grande bellezza calcistica, con un’insospettabile nostalgia per l’era Sarri, Gattuso deve far vedere il suo primo Napoli.



E deve anche conquistare i primi punti in casa del Sassuolo. Adesso c’è lui, il recentissimo passato non conta più e infatti nessun alibi cercherà quest’uomo leale. Male la prima contro il Parma, poi Rino ha avuto tempo per lavorare sulla tattica e anche di intensificare il lavoro fisico, una delle carenze della gestione di Ancelotti, che intanto ieri - a undici giorni dall’esonero a Napoli - ha assunto il comando dell’Everton. Quando si spingono ad analizzare le vicende azzurre anche autorevoli commentatori dovrebbero valutare la mediocrità di risultati e prestazioni in campionato della squadra, scivolata a metà classifica perché da tre mesi non vince, gioca male ed è fiacca. I trofei in bacheca non contano niente e Ancelotti ha avuto l’onestà di ammetterlo ancor prima che De Laurentiis lo licenziasse. Gattuso si è assunto un impegnativo compito, laddove gli sarebbe bastato magari aspettare pochi giorni per sostituire Montella alla guida della Fiorentina e avviare un progetto forse meno gravoso, perché a Firenze le aspettative sono inferiori: i viola non hanno lottato per lo scudetto negli ultimi anni, come invece erano riusciti a fare gli azzurri.



Il Napoli è in una posizione delicatissima, a meno 14 dal quarto posto (la zona Champions, nonostante l’ottimismo di Gattuso, appare irrecuperabile) e a più 8 dalla zona retrocessione. Se perde anche stasera a Reggio Emilia, ultima partita di un soffertissimo anno solare, viene sorpassato dal Sassuolo, un bel modello di calcio plasmato da De Zerbi, quarantenne rampante come Gattuso, caricato dalla vittoria sul campo del Brescia dopo i tre pareggi (compreso quello spettacolare in casa della Juve) e la sconfitta contro la Lazio. La squadra emiliana gioca bene, ha validi finalizzatori come Berardi e Caputo, tandem da 16 gol, e giovani di qualità come Boga, un talento su cui ha allungato lo sguardo anche il Napoli per il futuro. Le priorità, anche di mercato, sono evidentemente altre. L’ingaggio di un regista, anzitutto, perché non è il ruolo adatto per Allan. Le manovre per gennaio sono cominciate e si segnalano accelerazioni anche sul fronte dei rinnovi contrattuali: mosse che il club avrebbe dovuto anticipare alla scorsa estate per alleggerire le tensioni nello spogliatoio, però la pubblica richiesta di Ancelotti sugli accordi con Callejon e Mertens è rimasta inascoltata. Adesso è Gattuso ad auspicare che restino.



De Laurentiis sta tentando di creare un clima sereno intorno alla squadra e a Rino, fermo restando che intende legittimamente procedere sul fronte legale con le sanzioni disciplinari per la ribellione del 5 novembre. «Il peggio è passato e il sole sorge sulle vostre vite», ha detto ai giocatori nella malinconica cena natalizia, dando un inatteso colpo basso ad Ancelotti e una carezza della sera al rivoltoso capitano Insigne, da cui ci si aspetta finalmente lo scatto di orgoglio per risollevare il Napoli. Sono uomini con la sua qualità che devono aiutare la squadra a riprendersi. E Rino cerchi da stasera di riavviare questo motore che ha perso colpi, senza che Ancelotti riuscisse a riparare il guasto, e che si è poi spento. Il problema è che la crisi è di gruppo, non riguarda alcuni giocatori sostituibili in una rosa che - secondo i dati del sito specializzato Transfermarkt - ha un valore inferiore soltanto a Juve e Inter: 630 milioni contro 820 e 632. Gattuso ha lavorato sull’aspetto psicologico, lui che grazie al suo carattere di ferro ha costruito una meravigliosa carriera da mediano, e su quello tattico, per rendere più armonica la squadra, accorciando quelle distanze tra i reparti che hanno fatto perdere compattezza e punti. Manca Koulibaly, che peraltro con i suoi vuoti è il simbolo del Napoli smarrito di questi tempi, e Manolas prende in mano la difesa. Si aspetta una reazione dai big, non solo da Insigne, perché la tappa di Reggio Emilia può rappresentare la prima svolta in un campionato che a gennaio presenterà un calendario in salita con le sfide contro Inter, Lazio e Juve, il top in classifica, il livello quest’anno non raggiunto dal Napoli perché è imploso, tra cattivi risultati e negativi comportamenti.



La Grande bellezza del triennio di Sarri - il migliore periodo della storia azzurra con quelli di Vinicio negli anni Settanta e di Maradona negli anni Ottanta - non può essere clonata. E allora in questa situazione di estremo disagio De Laurentiis e Gattuso hanno provato ad azionare le leve dell’orgoglio ricordando a una parte di questi azzurri che hanno scritto la storia. Ma alcuni di essi, anche sul piano fisico, sono arrivati a fine corsa ed è stato questo a far crollare il “ponte” per il passaggio da Sarri ad Ancelotti, di fatto annullando un progetto che avrebbe dovuto consentire al Napoli di restare competitivo. C’è un solo obiettivo realisticamente alla portata, oltre alla Coppa Italia, ed è la qualificazione all’Europa League, attualmente a sette punti. Gattuso ha fatto bene al Milan, conquistando i migliori piazzamenti (sesto e quinto posto) dopo gli anni di Allegri. Ha l’aspirazione di proporre un calcio brillante ed equilibrato, non solo di cuore, ma sa che la Grande bellezza è per ora lontana: a Reggio Emilia insegue col Napoli la Grande concretezza, le prime certezze e i primi punti, altrimenti dopo sarà ancora più dura. E, intanto, complimenti ad Esposito, il 17enne di Castellammare di Stabia che ha segnato il primo gol in serie A con l’Inter, un rigore messo generosamente a sua disposizione da Lukaku. Peccato averlo visto in nerazzurro e non in azzurro, ma questa è un’amara e non inedita storia.

