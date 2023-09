Se la miglior difesa è la difesa. D’altra parte siamo pur sempre italiani. E grazie alla difesa abbiamo vinto tutto. Sì, ma a Napoli le cose non sembravano essere così. Perché da queste parti sono passati Cavani, Higuain, Mertens: e adesso ci sta pure Osimhen, il re dei bomber dell’ultimo campionato. Ecco, qui si vive di spettacolo, di divertimento, di gol. Quelli fatti, sia chiaro. E allora nessuno aveva mai dato realmente un peso specifico alla difesa, alla fase difensiva e agli interpreti di quel fondamentale.

Lo dimostrano le preoccupazioni della torrida estate del calciomercato che si è concluso da poche ore. Tutti a pensare al futuro di Osimhen, alle offerte degli arabi, ai presunti mal di pancia per strappare un rinnovo più ricco, ma nessuno si è crucciato più di tanto per l’addio di Kim, la pietra angolare sulla quale Spalletti aveva costruito la diga del Napoli tricolore. «È un giocatore da Champions», sentenziò subito Luciano, nello scetticismo generale: e ebbe ragione. Al suo posto è stato preso Natan, difensore brasiliano con il futuro tutto dalla sua parte, ma che al momento resta ancora un oggetto misterioso. Zero minuti nelle prime tre partite. E così il fortino del Napoli - affidato alla coppia Rrahmani-Juan Jesus - si è riscoperto fragile e penetrabile.

Sono questi i momenti in cui si ripensa al passato. Perché la maglia azzurra non è stata solo di Higuain, Cavani e Mertens, ma anche quella di Albiol e Koulibaly, oltre che di Kim. Il coreano era stato accolto nello scetticismo generale, ma ha impiegato una manciata di minuti dopo il suo esordio per mettere tutti d’accordo. Ora la musica è cambiata. La partita contro la Lazio ha messo a nudo l’importanza di un reparto come quello difensivo che se ben allestito può dare quasi più punti di un tridente di fuoco. Perché non sempre si può vincere con il calcio spettacolo. O meglio, anche per fare quello serve avere una base solida che si chiama difesa. Avere le spalle coperte rende tutti più tranquilli. I centrocampisti, che si sentono autorizzati a osare di più, gli esterni che si sentono protetti e possono dedicarsi alle sgasate nella metà campo avversaria, e gli attaccanti che in ogni squadra che si rispetti sono i primi difensori con il loro pressing sul primo portatore di palla.

Per vincere non bisogna dimenticare il passato. Mai. E la serie A storicamente ha sempre detto che per vincere bisogna subire meno gol degli altri. Tanto poi, se hai uno forte davanti, il pallone dentro lo butti: di sicuro. Nesta, Maldini, Cannavaro, poi ancora Bonucci e Chiellini: sono tutti nati in Italia e in serie A hanno costruito le loro fortune fino poi a esportare anche in Nazionale. Sarri e Spalletti, gli ultimi allenatori del Napoli che hanno predicato il calcio-spettacolo, si sono sempre basati su un sistema difensivo praticamente perfetto. Un orologio tarato alla perfezione, con ingranaggi sempre oleati nel modo migliore, senza sbavature, senza imprecisioni. La difesa prima, poi tutto il resto. Tanto più se il tuo numero 9 si chiama Victor Osimhen: perché per lui non c’è davvero difesa che tenga.