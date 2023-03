Maradona, dicono tutti. Come è accaduto ad altri. Perché Maradona è il solco. Zenit e Nadir del calcio. Testa e cuore, e soprattutto piedi. Poi lui ci metteva anche le mani, ma era questione di magia, tra Christo (Javašev) e Houdini. Invece, il georgiano Kvaratskhelia, nel gioco dei rimandi, evoca più Messi, il miglior remake maradoniano.

In queste ore è facilissimo fare il parallelo con Diego, diciamo che in questi anni di reboot si vive tutti con la testa all’indietro, perdendosi il presente. Un continuo paragone con quello che è stato quasi per paura che ci sia qualcosa di nuovo davanti. Kvara, dribblando – ormai una eversione – e quindi infischiandosene dei canoni calcistici di questi anni, mette in atto un maradonismo. Una fuga dall’ordinario. Il suo sterzare e ri-sterzare, tra lo sci e la MotoGP nell’area dell’Atalanta, lo porta fuori dall’oggi e lui porta il tempo presente nel passato. Vasco Rossi direbbe quando la vita era più facile e si potevano mangiare anche le fragole, quando si poteva dribblare e dribblare senza l’imperativo di passarla dopo due tocchi, il triangolo no, appunto. Kvara dribblando – ma lo sta facendo da agosto – più e meglio degli altri denuncia il suo essere estraneo al calcio di oggi. Un extracalciatore. Uno che non si specchia negli schemi, ma che li evade appena può. Ma anche quando ci sta dentro si comporta da barbaro.

Tutto in lui segna una distanza dal presente. Non è pettinato, ha una barba scomposta, tra un carbonaro e un Cobain – al quale somiglia tantissimo quando esulta e anche nel pudore col quale si sottrae all’ammuina –, e ogni volta che sorride dopo un gol sembra incarnare una poesia di Velimir Chlebnikov: «Poco, mi serve. / Una crosta di pane, / un ditale di latte, / e questo cielo, / e queste nuvole». Invece guardando gli altri calciatori sembrano sempre alla ricerca di altro. Ecco, Kvara sembra solo cercare di divertirsi, come fanno i bambini, e come faceva Maradona. In campo era felice, i suoi problemi venivano sempre fuori dal gioco.

Purtroppo o per fortuna Kvara ha una vita meno movimentata fuori dal campo. Dentro invece è un maestro di libertinaggio calcistico. Una eversione continua, che non ha nulla a che vedere con la fiction continua. Ecco Kvara non è una finzione. Già Osimhen si è iscritto al campionato del postmoderno, ha una immagine, Kvara no, c’è il calcio di Kvara che evoca quello dei migliori, ma non è iconizzabile. Sfugge. Non ha prassi. Ha solo lingua, quella dei piedi. Nei suoi dribbling vivono quelli degli altri, da Garrincha a Best, da Savicevic a Baggio, da Messi a Maradona. Il senso implicito del suo dribbling è l’essenza del calcio, la radice, sottrarsi alla presa avversaria, fuggire – in un mondo dove tutto si restringe – e segnare.

Kvara dilata lo spazio stretto, allarga la possibilità nel piccolo, vive di dettagli: toccare bene il pallone, tenerlo incollato ai piedi e oscillare, fintare in una sospensione che quando riesce diventa eterna. Ora sta ancora segnando dopo aver dribblato mezza Atalanta, e ancora segnerà domani e domani ancora. In questo è maradoniano. Nell’immedesimazione. Nella favola. I suoi dribbling che poi diventano gol, sono la nuova storia, napogeorgiana. In luogo di quella napoargentina. I georgiani che cantano «Oh mamma mamma mamma / sai perché mi batte il corazón? / Ho visto Kvaradona» allacciano e sintetizzano l’intera storia.

Dalla radice Maradona arriva un nuovo frutto -radoniano, che ha una geografia differente, un eccesso: stretto tra le catene del Caucaso, ma con lo stesso spirito che genera medesime emozioni, perché i suoi gesti non sono consoni, ma eccezionali. Una rivoluzione, proprio quando il calcio italiano si era rassegnato alla normalità. Kvara dribblando inchioda la sua verità, diventano un Lutero del pallone. Dice si può anche deviare. E a giudicare dai tanti non napoletani che impazziscono per il suo serpeggiare ci sarebbe da controriformare le scuole calcio o almeno da discuterne. Intanto si discute delle sue posizioni politiche, sostiene la scelta europea della Georgia con una semplicità che in molti hanno dimenticato. Non serpeggia fuori dal campo, va dritto ai fatti. E si torna al “poco mi serve” di Chlebnikov. Perché Kvara dove gli altri calciatori intensificano a dismisura quello che fanno in campo, con una consapevolezza filosofico-calcistica insolita, sminuisce. Facendosi bastare il pallone.