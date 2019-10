Ci mancavano ​solo gli arbitri

L’effetto-Giacomelli è stato devastante perché la vittoria sfumata al minuto 86 della partita contro l’Atalanta ha fatto scivolare il Napoli al quinto posto.



Da quasi tre anni - 28 novembre 2016 - gli azzurri, allora allenati da Sarri, non si trovavano fuori dalla zona Champions: per le successive 109 partite erano stati sempre in quell’area di eccellenza, ingaggiando duelli scudetto con la Juve, persi a volte con l’onore delle armi e altre con un marcato distacco di punti. In questo momento il primo posto è a otto lunghezze, ma soprattutto il Napoli ha perso la quarta piazza (l’ultima utile), adesso occupata dalla Roma, che domani ospita gli azzurri all’Olimpico. E non basta: due squadre, Lazio e Cagliari, sono salite a quota 18. È come se Ancelotti fosse accerchiato da chi ha saputo approfittare dei passi falsi dei suoi uomini, al di sotto di alte e legittime aspettative immaginate dopo un ricco mercato.



Ci mancava soltanto un arbitro, con il suo grave errore (di cui ha dato tutt’altra lettura la commissione tecnica dell’Aia individuando uno sbaglio ma a sfavore dell’Atalanta), in una situazione già complessa per il Napoli: posizione di classifica, infortuni (Allan si è aggiunto a una lunga lista), difetti tecnici, limiti di continuità. Il passo è corto, la squadra è riuscita a vincere solo due partite di fila in campionato, quelle contro Samp e Lecce a metà settembre. Ancelotti ha tentato la carta del turnover per tenere fresca il gruppo, ma non sempre è stata azzeccata, con calciatori che si sono trovati improvvisamente a giocare in altri ruoli e in altre zone di campo. Una squadra che procede a strappi e non riesce a realizzare un filotto di vittorie non potrà recuperare terreno anche se mancano 28 partite alla fine e il quarto posto è a un punto.



È il momento più delicato da quando Ancelotti guida il Napoli. Da dove ripartire dopo aver eliminato le scorie di mercoledì? Appunto da mercoledì, cioè da quanto è accaduto prima del minuto 86. Da una squadra aggressiva, in grado di imporre il suo gioco e il suo ritmo alla brillante Atalanta, trascinata dagli straordinari Callejon e Fabian. Una vera squadra d’attacco, con i due centrali difensivi Koulibaly e Maksimovic (autore del primo gol) spesso a supporto delle punte. Perché altre volte il Napoli non è stato così efficace? Vi è stata per quasi tutta la partita un’assenza pesante, quella di Allan, uscito dopo dieci minuti, eppure quasi non si è notata perché il Napoli ha giocato sempre all’attacco, sprecando molte occasioni - 15 tiri (con 2 pali, entrambi di Milik) e 2 gol, percentuale realizzativa del 13 per cento - e commettendo errori difensivi, cioè quello di Meret che in tante precedenti partite era stato stratosferico, un vero portiere da Nazionale, come aveva sottolineato uno che davvero se ne intende, Ricky Albertosi, l’ex rivale di Dino Zoff negli anni Settanta. È a quei 70 minuti che deve ispirarsi il Napoli in una rimonta che richiede cuore, gambe, concentrazione. «Dovremo essere più forti di tutto e tutti per vincere», ha dato la scossa Milik in uno spogliatoio che deve superare rabbia e depressione guardando con fiducia al futuro. Le motivazioni dovranno essere altissime domani sul campo della Roma che è riuscita a sistemarsi al quarto posto perché ha conquistato 6 punti negli ultimi 180 minuti mentre il Napoli si è fermato a 2.



L’altra sera De Laurentiis ha fatto un’osservazione chiara su Giacomelli: l’arbitro avrebbe dovuto rivedere al Var l’abbraccio di Kjaer e Llorente, questo sarebbe stato più importante e più giusto dell’assegnazione del rigore. Il presidente non ha cercato un alibi per la sconfitta e non vuole che ne cerchino i suoi giocatori nelle prossime settimane, perché restare aggrappati anche nelle prossime settimane al minuto 86 di Napoli-Atalanta avrebbe un riflesso ancor più negativo dell’errore di Giacomelli. Il campionato è in salita, ma aperto. Tutto si può ribaltare giocando con l’intensità vista l’altra sera a Fuorigrotta: è il senso del discorso che farà Ancelotti, squalificato per la partita che non avrebbe mai voluto saltare, nello stadio dove vinse il primo scudetto della sua carriera con la Roma di Liedholm nel 1983. Ci saranno altri cambi di formazione, nuovo assetto a centrocampo senza Allan (un altro con le sue caratteristiche non c’è) e in attacco: da scegliere il partner di Milik che con 4 gol in 3 partite conta di avere una nuova chance da titolare, anche se è dura far sedere in panchina Mertens. Dovrebbe restare fuori Lozano: sta crescendo la sua condizione, però le sue migliori doti - corsa e tiro - si stanno vedendo ben poco a Napoli ed è questo uno dei contributi che più manca ad Ancelotti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA