È scaduto il tempo delle belle intenzioni

Sprofondo azzurro. Fallita la missione all’Olimpico, il Napoli cede tre punti alla Roma e scivola a -3 dal quarto posto, ultimo utile per accedere alla Champions League. E potrebbe oggi trovarsi a -4 se l’Atalanta facesse punti con il Cagliari a Bergamo.



Non solo. Gli azzurri potrebbero scendere ancor più giù del quinto posto, dipende dai risultati della Lazio e dei sardi. C’è una statistica che dà il senso di quanto sta accadendo nella seconda stagione di Ancelotti: era dal campionato 2011-2012 che il Napoli non aveva 18 punti in classifica dopo 11 giornate. Il tecnico era Mazzarri, che riuscì - come probabilmente accadrà con questo allenatore - ad arrivare agli ottavi di Champions League, persi poi contro il Chelsea: la squadra arrivò quinta, fuori dalla competizione europea più prestigiosa. Ed è un rischio che questi azzurri devono scansare perché qualificarsi per la Champions 2020-2021 è una priorità per il club perché rappresenta un autofinanziamento, la seconda risorsa per De Laurentiis dopo il contributo dei diritti televisivi.



È stato deludente (e preoccupante) l’approccio alla partita del Napoli, seguito in panchina da Davide Ancelotti perché suo padre, come era prevedibile, si è visto respingere dalla Corte di giustizia sportiva il ricorso, peraltro presentato per una questione di principio. Quanto è accaduto mercoledì, con un pesante seguito di polemiche, avrebbe dovuto far scatenare la squadra, che è stata invece a lungo passiva, ha concesso a Zaniolo il tempo e lo spazio per portare la Roma in vantaggio e si è scossa soltanto quando Meret - un gigantesco portiere - ha parato il rigore di Kolarov. Gli azzurri allora hanno alzato il ritmo e hanno giocato con maggiore intensità, soprattutto sulla catena sinistra, dove è riapparso dopo un mese Mario Rui. C’è stato un assalto alla porta giallorossa e perfino un doppio legno (traversa Milik e palo Zielinski: il bilancio è arrivato già a 8) in una manciata di secondi. Si ripropone l’imbarazzante rapporto gol/tiri: stavolta 1/12, l’8 per cento. La seconda parte del primo tempo è stata ben giocata, sul livello dei 60-70 minuti visti contro l’Atalanta, poi la Roma ha resistito e ha trovato il vantaggio su rigore, il secondo in una partita, non un “dispetto” di Rocchi ma la logica conseguenza del tocco col braccio di Mario Rui sul tiro di Pastore. Al miglior arbitro italiano vanno fatti i complimenti per aver interrotto la partita per i cori anti-Napoli perché è doveroso il rispetto verso la città e la squadra. Ha avuto grande personalità anche Dzeko, che ha vissuto sulla propria pelle la discriminazione, invocando l’applauso dello stadio contro quei gruppi che urlavano «Lavali col fuoco».



Gli Ancelotti hanno operato tre cambi in attacco - Lozano, Llorente e Younes - e il Napoli è riuscito ad accorciare con il quinto gol di Milik in quattro partite, su assist del messicano che ha bruciato l’avversario sullo scatto. Ma poi El Chucky ha tirato fuori il suo egoismo, testardamente ha cercato giocate sbagliate e l’attacco azzurro si è spento mentre il popolo romanista celebrava l’allenatore Fonseca e la terza vittoria consecutiva, conquistata nonostante le sette assenze, sei per infortunio e una per squalifica. Gli Ancelotti avevano messo in campo la migliore squadra possibile cercando di ripetere la partita d’attacco contro l’Atalanta perché non si poteva fallire questo spareggio-Champions. Restano 27 partite da giocare, però il Napoli non riesce a spazzare via le nubi che lo accompagnano dall’inizio della stagione. Osservando la zona alta della classifica, in attesa dei confronti con Inter e Lazio, si nota che gli azzurri hanno raccolto solo un punto - ma avrebbero meritato la vittoria: sono stati danneggiati dall’arbitro Giacomelli - con l’Atalanta e hanno perso con Juventus, Roma e Cagliari.



Certo, i pali e gli infortuni. Ma la sfortuna non può essere la chiave per spiegare questa situazione, imprevista a inizio stagione, perché vi sono stati forti investimenti del club. Ancelotti aveva dato un bel 10 al mercato firmato da De Laurentiis e Giuntoli, tuttavia la contemporanea indisponibilità di Ghoulam, Hysaj e Rui lo aveva recentemente costretto a stravolgere l’assetto della difesa, con un riflesso sui risultati: era così difficile non pensare a possibili difficoltà dell’algerino, di fatto fermo dall’1 novembre 2017, e all’opportunità di ingaggiare un altro esterno mancino, per non adattare Hysaj, peraltro rimasto controvoglia e già alla ricerca di una nuova sistemazione? Tra due giorni il Napoli torna in campo in Champions, quella che è stata finora la sua esaltante dimensione, con 7 punti nei primi tre turni del girone. Se batte il Salisburgo, compie la storica impresa di qualificarsi agli ottavi con due partite di anticipo.



Ma Ancelotti sa che è in campionato che la squadra gioca la sua vera (e più difficile, almeno al momento) partita e adesso deve far pesare la sua esperienza e la sua cultura calcistica. L’onesta ammissione di suo figlio Davide («Sconfitta meritata») e le scuse di capitan Insigne ai tifosi cancellano residui di alibi, come quel richiamo a «un corredo di sorte avversa che si materializza ormai da tempo» che si legge sul sito internet del Napoli a commento della terza sconfitta in 11 giornate. Dopo aver raccolto 2 punti nelle ultime 3 partite di campionato (e aver fallito lo spareggio Champions all’Olimpico) l’allenatore riorganizzi la squadra sul piano del gioco e della personalità: il tempo delle belle intenzioni è finito.

