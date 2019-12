Dopo Liverpool con il Bologna è la prova del nove

Due giorni fa, a 450 chilometri di distanza, un presidente e un allenatore hanno tenuto a rapporto le loro squadre.



De Laurentiis ha incontrato a Castel Volturno i ribelli del 5 novembre, Mihajlovic ha parlato a Casteldebole con i giocatori che hanno conquistato un sol punto nelle ultime quattro partite. L’effetto di questi confronti si vedrà oggi al San Paolo, dove non si dovrebbe vedere una partita anonima, soprattutto da parte degli azzurri che non vincono da 42 giorni.



Differenti le motivazioni che hanno spinto il proprietario del Napoli e il tecnico del Bologna a parlare a cuore aperto con i loro uomini. De Laurentiis, dopo aver fatto partire le raccomandate con richieste di pesanti sanzioni per l’ammutinamento, ha visto gli azzurri chiedergli uno “sconto” fino al 5 per cento: proposta respinta al mittente perché non si può passare sopra a un atto di insubordinazione, comunque il dialogo è stato riaperto. Mihajlovic, impegnato nella sfida alla leucemia, ha recuperato lo spirito da guerriero e ha preteso - non chiesto - il massimo impegno dai giocatori toccando i loro sentimenti: «Io sono qui a lottare con quaranta di febbre e voi?». E loro che fanno? Un punto in quattro partite, anche perché l’assenza di Sinisa si è sentita. «In certe condizioni la sua voce avrebbe cambiato i risultati», ha spiegato Dzemaili, ex centrocampista azzurro negli anni di Mazzarri. Oggi Mihajlovic non c’è però il San Paolo gli invii un applauso perché questo gli darà ulteriore coraggio.



Gli aspetti emotivi saranno forti a Fuorigrotta, dove il Napoli torna dopo la notte di Liverpool in cui è stato vicino alla perfezione. Ha sfiorato l’impresa e comunque il pareggio lo avvicina alla qualificazione agli ottavi di Champions, uno dei tre obiettivi stagionali visto che il quarto, il più prestigioso, è subito sfumato: di lottare per lo scudetto se ne parla eventualmente tra un anno. Ma non basta: la stessa determinazione vista ad Anfield dovrà esservi nelle sfide con Bologna, Udinese, Parma e Sassuolo, altrimenti l’exploit sarebbe stato fine a se stesso, dunque inutile. Ancelotti è convinto che gli azzurri abbiano imboccato la strada giusta e, prima di scriverlo giovedì su Instagram, lo aveva lasciato intuire alla vigilia della sfida europea. Non dovrebbe esservi un effetto negativo dopo il confronto con De Laurentiis, perché era impensabile un clamoroso passo indietro, ovvero l’interruzione del procedimento avviato dai legali del Napoli. Anzi, le motivazioni saranno ancora più alte dopo l’ottima partita a Liverpool (e il confronto con il presidente) perché c’è tanto terreno da recuperare in classifica. Peccato che manchi uno dei migliori nella notte di coppa, Allan, un leone contro i campioni d’Europa: l’infrazione alla costola lo ha messo fuori gioco.



L’obiettivo di De Laurentiis, non turbato dall’attacco del sindacato mondiale dei calciatori su lungo ritiro e stipendio di ottobre congelato, e di Ancelotti è ricreare il rapporto con lo spogliatoio, in particolare con quei giocatori che si sono sentiti più toccati sotto l’aspetto professionale. Callejon, ad esempio. Insostituibile in sei stagioni azzurre, idolo della tifoseria e punto di riferimento per tutti gli allenatori, non è più sicuro titolare. Aspettando chiarimenti sul suo futuro, accetta serenamente le decisioni di Ancelotti. Oggi è prevista la sua presenza contro il Bologna, che un anno fa spaventò il Napoli: decise solo all’88’ Mertens, il piccolo grande bomber che ha perso il sorriso in queste settimane.



Il riscatto azzurro è partito da Liverpool e adesso passa per le prossime tappe in campionato, tutte abbordabili, anche se la squadra è stata deludente contro squadre di piccolo calibro come Spal e Genoa. Il Napoli non vince da 7 gare tra campionato e Champions, l’occasione propizia è il confronto col Bologna, che dall’estate soffre per l’assenza di una guida, perché Mihajlovic si è rivisto soltanto negli ultimi giorni a Casteldebole. La risalita del Napoli non può essere affidata soltanto a carattere e orgoglio: serve un assetto tattico che metta in condizione la difesa di non soffrire (attenzione al 37enne Palacio) e l’attacco di colpire. Là davanti dovrebbe rivedersi Insigne, che mercoledì non era a Liverpool e aveva ceduto la fascia a Koulibaly. Il 4-4-2 non è l’abito ideale per lui, però vi può essere un compromesso tattico: almeno fino alla prossima primavera Lorenzo è un capitale del Napoli e trascurarlo sarebbe un errore.

