Ora restituiteci le vere emozioni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Domenica 13 Gennaio 2019, 00:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Saranno state pure poche ma nel deserto dello stadio Olimpico quelle voci contro ebrei e africani si sono alzate e ascoltate. Sempre da parte laziale e ad appena quattro giorni dall’assalto ultrà ai poliziotti durante la festa per i 119 anni del club biancoceleste. Ha ragione Allegri: le parole su un tema delicato come il razzismo non servono a niente e infatti, coerentemente, l’allenatore della Juve non ha mai aperto bocca sugli insulti verso Napoli e i napoletani che si ascoltano a Torino anche quando in campo non...