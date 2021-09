I nervi saldi che servono ​a squadra e tifosi

Per realizzare un nuovo controsorpasso e riprendere il comando della classifica il Napoli deve avere nervi saldi a Marassi, dove poco meno di un mese fa ha strappato in extremis la vittoria sul Genoa. Quello contro la Samp è un esame di maturità per la squadra azzurra, che ha avuto finora un ottimo percorso: saprà reggere il confronto, non solo tecnico ma anche psicologico, con le rivali per le posizioni di vertice? Le sensazioni, alla...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati