Da una metà campo all’altra, la palla lanciata venerdì da De Laurentiis è stata respinta ieri da Spalletti. «Lui è un fuoriclasse e io non tarpo le ali a nessuno», aveva detto il presidente, lasciando capire che la situazione sulla permanenza del tecnico è fluida e che il contratto fino al 2024 potrebbe non rappresentare un obbligo. «È stato tutto definito: deve parlare la società», la replica dalla sala stampa di Castel Volturno. È forse il caso che si fermi questo pallone, perché potrebbe avere strani rimbalzi e rotolare dalla parte sbagliata, e che i due principali protagonisti dello scudetto adoperino quella chiarezza che finora non vi è stata. Proprio nel rispetto della tifoseria che ha accompagnato con passione e gioia questa squadra, abilmente costruita da De Laurentiis e sapientemente portata al trionfo da Spalletti.

Due mesi fa, dal palco del Maschio Angioino, il presidente aveva rubato la scena all’allenatore per annunciare: «Spalletti resterà sulla panchina del Napoli». Luciano rimase in silenzio. Ma ha parlato con De Laurentiis nella cena di otto giorni fa. Per annunciargli l’addio? Per confessargli qualche dubbio? Per confermare che resterà, nel rispetto del contratto, non oltre il 2024? Spalletti ha tenuto a precisare che non punta a un aumento di stipendio dal Napoli e non cerca altre squadre. Potrebbe mettersi gli stivali e non le ali per tornare a lavorare nella sua terra, come accadde dopo l’esonero da parte dell’Inter nel 2019, ma se decidesse di ripartire «lo farei caricato a mille». Se «tutto è definito» perché non dire tutto? L’opera di Spalletti non andrebbe giudicata in base a quella che sarà la sua scelta: è già entrato a buon diritto nella storia del Napoli e di una città che lo ha incantato, come ha ripetuto anche alla vigilia della sfida con l’Inter finalista di Champions League, «l’unica squadra che quest’anno non abbiamo battuto». Luciano si pone un altro obiettivo, dunque: dare un dispiacere a Inzaghi perché ovviamente non ha staccato la spina e guai se lo avessero fatto i suoi giocatori dopo la festa di due settimana fa.

Non è necessario aspettare la fine del campionato per dirsi e dire le cose. A meno che De Laurentiis, conquistato da quel tecnico dalla immensa bravura e dal ruvido carattere, non stia cercando di convincerlo a mettere le ali non per volare altrove ma per continuare a portare il Napoli sempre più in alto. Sono note le ambizioni del presidente: il 4 maggio, mentre festeggiava lo scudetto col popolo azzurro al Maradona, guardava avanti e fissava come prossimo obiettivo la finale Champions 2024. E non è un caso che Spalletti abbia tirato fuori l’argomento. «Qui tutti volete vincere la Champions e magari anche la Coppa del mondo per club, giusto?». Lui non ha paura delle sfide ma ha bisogno degli uomini - quelli dotati di carattere ed esperienza internazionale perché a certi livelli buone qualità e tanto entusiasmo rischiano di non essere sufficienti - per affrontarle. È così che si può alzare l’asticella e immaginare un’altra impresa sul “field”. Secondo De Laurentiis, Spalletti ha trovato a Napoli il campo giusto per esprimere il suo calcio, esaltarsi e vincere. E tutto è davvero finito?