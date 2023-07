La città innamorata del Napoli non dimentichi gli altri sport e gli altri campioni, quelli che hanno regalato gioie e medaglie. Li aiuti nella loro quotidianità, in quei sacrifici che società, tecnici e atleti fanno per raggiungere prestigiosi traguardi come la partecipazione a un’Olimpiade.

Il Comune ha ascoltato lo sfogo di Alessandro Sibilio, l’ostacolista posillipino sdegnato per le condizioni della pista dello stadio Maradona dopo i concerti dei Coldplay e di Tiziano Ferro. Non c’è un Palasport che possa fungere da casa della musica, dunque si utilizza per i grandi eventi musicali l’impianto di Fuorigrotta dove il Napoli ha festeggiato lo scudetto il 7 maggio e il 4 giugno. Giusto, ma lo show business non può causare quei danni riscontrati da Sibilio e denunciati pubblicamente.

L’assessore comunale Ferrante lo ha contattato per concordare una soluzione per gli allenamenti ed è stata annunciata un’azione legale nei confronti di chi ha danneggiato il Maradona, sottoposto quattro anni fa a un’opera di restyling con un significativo intervento finanziario della Regione Campania in occasione delle Universiadi 2019. Chiede chiarezza anche la Commissione allo Sport del Comune, annunciando un sopralluogo a Fuorigrotta lunedì per verificare le condizioni dell’impianto, che per le partite del Napoli riaprirà il 27 agosto con la prima gara in casa di campionato.

La pista è da difendere come il manto erboso, in nessun progetto ne può essere prevista la demolizione a meno che non si proceda alla vendita dell’impianto, un atto che il Comune ha escluso in questa fase.

Non è possibile che a Napoli, candidata a Capitale europea dello sport 2026, suonino campanelli d’allarme con preoccupante frequenza. Le società e gli atleti vanno incoraggiati dalle istituzioni anche perché - come ha sottolineato il presidente del Coni regionale, Sergio Roncelli - dopo il Covid vi è stato un incremento delle attività sportive perché i giovani hanno sentito più forte l’esigenza di curare il fisico e di socializzare. In questo senso si stanno per sviluppare due importanti progetti in città. Quando avrà ripreso pieno possesso della struttura del Collana - tre mesi fa il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso della società Giano contro il provvedimento di decadenza emesso dal Tar - la Regione Campania siglerà un accordo col Coni Campania, dunque la gestione verrà affidata a un ente pubblico. E tra pochi giorni, dopo il 15 luglio, sarà formalizzato l’accordo tra il Comune e la Federnuoto per la gestione di sette piscine cittadine. C’è poi un piano a Bagnoli per creare aree sportive, annunciato dal sindaco-commissario Manfredi ma bisogna attendere il completamento della bonifica. L’Istituto di credito sportivo, in un recente dibattito organizzato proprio nell’Auditorium dell’area della ex Italsider, ha manifestato ampia disponibilità per questi progetti.

Qui lo sport va a due velocità. Vola il Napoli con la struttura che ha creato De Laurentiis in questi anni, arrivando ai vertici italiani ed europei. Soffre l’altra corposa parte del movimento, con risultati inferiori ai livelli raggiunti in passato, soprattutto in discipline di grande tradizioni come la pallanuoto, che con tre squadre seminò successi dovunque. E questi club meritano sostegno, anche perché vi sono progetti ambiziosi messi in campo ad esempio dalla Gevi Napoli Basket che con il neo ad Dalla Salda punta in un triennio a lottare per lo scudetto.

Anche se - scandalo senza fine - la città non è dotata di un Palasport perché il Mario Argento, chiuso nel 1998, è stato poi demolito. E non vi è un progetto per la ricostruzione, in viale Giochi del Mediterraneo o altrove. Per fortuna, vi sono sforzi generosi. Il Collana, nonostante la battaglia legale per la gestione tra Regione Campania e Giano, ha tenuto aperte le sue porte agli atleti non soltanto napoletani: decine di ragazzi ucraini, scappati dalla guerra, sono ospitati sulla pista del glorioso stadio vomerese su richiesta del Coni regionale.

Sibilio è un campione dello sport italiano ma non vi sono soltanto i professionisti da incoraggiare con atti concreti. L’aspetto sociale è prioritario a Napoli, dove molti giovani vivono in una situazione di degrado e potrebbero imboccare la strada giusta proprio entrando in una palestra o in una piscina, seguendo un maestro, come Patrizio Oliva, il campione olimpico e mondiale di pugilato che con il suo cuore e la sua personalità tanti minorenni è riuscito ad allontanare da quella strada dove spesso spuntano pistole e coltelli e una rissa può trasformarsi in tragedia.