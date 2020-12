La prima al «Maradona» per il Napoli che vuole andare avanti in Europa

Dentro o fuori, in quello stadio dove danzò il più grande artista del calcio mondiale. Da oggi il Napoli gioca nel «Diego Armando Maradona», più che il sindaco lo ha deciso la volontà del popolo che ha perso un amico carissimo il 25 novembre.

Dentro o fuori, gli azzurri devono conquistare la qualificazione ai sedicesimi di Europa League. Basta un punto con la Real Sociedad, peraltro reduce da quattro pareggi di fila tra la coppa e la Liga, dove occupa il secondo posto. La squadra ne può conquistare senz’altro tre se gioca al massimo della concentrazione come ha fatto contro Roma e Crotone, segnando otto reti e non subendone alcuna; meno efficace è apparsa una settimana fa nel penultimo match del girone europeo.

Gattuso aveva dato una scossa dopo la gara col Milan: a lui fece male più l’atteggiamento del Napoli più che la sconfitta. Quella prestazione non si è ripetuta, anche se in Olanda è stata sprecata l’occasione di chiudere il discorso qualificazione subendo la rimonta dell’Az. Se gli azzurri riuscissero ad avere continuità di rendimento, attingendo a un ampio organico, potrebbero fare strada in Europa e in campionato, dove peraltro si attende l’esito del nuovo ricorso alla giustizia sportiva per capire se si potrà contare sulla restituzione di un punto e sulla ripetizione della partita contro la Juve. Ci sono segnali confortanti, con giocatori che stanno crescendo a vista d’occhio: subito dopo Insigne e Lozano, ecco Zielinski, che alti e bassi ne ha avuti nelle sue stagioni napoletane e che Gattuso ha rimesso in moto dopo lo stop per il Covid-19. Il polacco è un giocatore su cui non solo il tecnico ma anche la società ha fortemente scommesso, dato che nel suo nuovo contratto è stata inserita la clausola rescissoria da 110 milioni. Lui è adatto a giocare nella linea a tre di centrocampo o da “sottopunta”, al posto di Mertens, che Rino sta utilizzando nuovamente da punta centrale dopo l’infortunio di Osimhen, schierando Lozano o Politano a destra e Insigne a sinistra. Il capitano va a caccia del primo gol europeo in questa stagione, motivato dopo la prodezza a Crotone. Interessa relativamente se sorride o no, quel che conta è quanto mette in campo, anche grazie alla fiducia ricevuta da Gattuso e Mancini in questi mesi. Più in là si capirà qual è la prospettiva del rapporto tra Lorenzo e il Napoli: si fa fatica a pensare a una squadra senza di lui ma sulle scelte di mercato potrebbero esservi condizionamenti finanziari.

La Real Sociedad è tra le protagoniste dell’anomalo campionato spagnolo - classifica guidata dall’Atletico Madrid, il Real Madrid è quarto e il Barcellona nono - ma in Europa League non è stata continua. A San Sebastian il Napoli vinse giocando con attenzione ed equilibrio: dopo la prodezza di Politano, seppe difendersi dagli attacchi avversari, peraltro rari. La Real Sociedad si presenta a Napoli senza Oyarzabal e David Silva. Indisponibilità non di poco conto per la prima linea ma che non modificheranno l’impostazione degli azzurri perché Gattuso intende imporre il suo gioco, consapevole dei rischi che si corrono quando si va in campo per il punto.

E, se c’è un calcolo da fare, è esclusivamente quello sull’opportunità di arrivare al primo posto per evitare un brutto sorteggio nei sedicesimi. La Real Sociedad punta al colpo o, in alternativa, a un successo del Rijeka sull’Az. Il tecnico Alguacil mette per la prima volta piede sul prato di Fuorigrotta, da oggi “Stadio Maradona” in omaggio al Campione dei campioni di cui il basco disse: «Non so se giocherebbe nella Real Sociedad». Chissà se si rese conto di quelle parole fuori luogo utilizzate per esaltare la disciplina della sua squadra. Gattuso vuole dedicare all’amatissimo Diego la qualificazione del Napoli, che sente più che mai suo a un anno esatto dall’arrivo in un club che nella stessa notte aveva conquistato la qualificazione agli ottavi Champions e licenziato Ancelotti. Ne ha fatta di strada, quel gruppo, e ne ha ancora tanta davanti con Rino, confermato da De Laurentiis per realizzare i prossimi sogni azzurri.



