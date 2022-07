Dalla strada a TikTok, il nuovo fronte della faida

Ormai è l’altra faccia della camorra. Al di là dei traffici e dei regolamenti di conti, dei soldi sporchi e delle faide in corso, ci sono i social. Uno in particolare - parliamo di Tik-Tok - che si è imposto con prepotenza nella vita, nei costumi e nelle strategie camorristiche dei boss in erba. È qui che passano messaggi agli affiliati, minacce ai nemici, sfide plateali e segnali sinistri. Tanto che in questi anni sono nati profili posticci, diventati strumenti decisivi per il consenso dei boss, ma anche per imporre le proprie leggi su un determinato territorio. Strategie mediatiche, più volte segnalate da questo giornale, che meriterebbero un intervento da parte delle forze dell’ordine, a partire dalla polizia postale, per chiudere o rimuovere piattaforme, la cui sola esistenza (con corredo di immagini e slogan) rappresenta un pericolo per tutti e un’offesa per uno stato democratico. Proviamo a capire cosa sta accadendo.

Partiamo dall’ultimo blitz anticamorra, messo a segno a Ponticelli, dove ieri mattina è stato arrestato il rampollo di un boss ergastolano, nelle stesse ore in cui la camorra ha consumato un duplice omicidio. Stando alle carte dell’ultimo blitz, esiste un profilo Tik-Tok contraddistinto da username “unasolabandierabodo”, su cui sono stati postati contenuti che hanno infiammato la faida di Napoli est. Partiamo dal nome usato: “Una sola bandiera bodo” è infatti un manifesto ideologico per i “bodo”, che sono l’alias usato dai De Micco (dal nome di un cartone animato di qualche anno fa), riprodotto per strada, nei tatuaggi degli affiliati e ora anche sui canali social. È da qui che è partita la sfida, qualche giorno fa, per ironizzare sull’agguato a vuoto messo a segno dai De Luca Bossa, con un post provocatorio: «Siete capaci di far mettere i giubbini antiproiettile ai piccioni», con tanto di smorfie e di risate in audio. Ironia spicciola per i colpi in aria, che ha scatenato la risposta dei killer dei De Luca Bossa, che sono andati in strada a lavare l’onta, tanto da gambizzare un ragazzo riconducibile ai “nemici”.

Dai social alla realtà, dal post alla guerra, con un rischio permanente per quanti sono costretti a vivere a Napoli. Inevitabile a questo punto una domanda: cosa aspetta il Ministero dell’Interno a disporre una stretta su questi profili? Quando una bonifica dei canali social, a partire da Tik Tok? Domande che non riguardano solo Ponticelli, dal momento che certe dinamiche ormai appartengono anche ad altri scenari criminali. Due settimane fa, stessa trama - tra finzione e realtà - a Pianura, dove - giusto per rammentarlo al Viminale - è in corso una faida culminata di recente in una vendetta trasversale, con un uomo (parliamo di Andrea Covelli) sequestrato, torturato e seppellito. Anche in questo caso, tutto era partito dai social e anche in questo caso, basta leggere i nomi dei profili per capire la gravità dell’ultima frontiera criminale: nomi che inneggiano ai Mele o ai Carillo, o alle nuove cosche, in circuiti che ogni giorno scatenano possibili reazione. Uno scenario che attende risposte (al netto della capacità delle forze dell’ordine di ricavare informazioni dallo spulcio dei singoli profili), che spinge questo giornale a ribadire una richiesta: Perché il Ministero dell’interno non chiede la rimozione di profili usati dai nuovi camorristi?