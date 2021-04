Napoli e la stretta della camorra: «Io, pizzaiolo antiracket dico a tutti: denunciate»

Chiedono di fare fronte comune contro il racket. Un pizzaiolo (che in un recente passato ha denunciato il racket), pronto a tornare a lavorare a Napoli, quelli dell’associazione antiracket e i comitati cittadini del centro storico.

Sono giorni più che delicati per i pizzaioli partenopei, come emerso dalle ricostruzioni dei pm della Procura di Napoli Urbano Mozzillo e Celeste Carrano, titolari dell’inchiesta culminata negli arresti dei...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati