È una guerra, non basta ​schierare più agenti

Lunedì 6 Maggio 2019, 00:00

Napoli è da decenni la città italiana più esposta sul fronte della violenza criminale. Qui le bande di camorra hanno fatto più vittime negli ultimi venti anni di tutte le altre tre criminalità di tipo mafioso messe insieme. Napoli è, al tempo stesso, la città che registra il più alto numero di vittime per caso. Persone colpite per strada da proiettili sparati in conflitti armati, o in agguati a singoli malviventi, o nel corso di «stese», cioè di azioni...