Il turismo è stato certamente il protagonista di una eccezionale ripresa e resilienza per la Campania e, in particolare, per la città di Napoli. Numeri impressionanti di visitatori, miglioramento della qualità della domanda turistica, riconoscimento di un’immagine e di un “brand” mondiale attestano il compimento di una stagione felice e inducono ad attendersi ulteriori progressi. Come si sono realizzati risultati che consentono di puntare sul turismo quale “pivot” per l’economia regionale?

Proprio alla luce di questo dicembre da favola, che ha chiuso in bellezza l’anno del post-Covid, è giunto ora il tempo di riflettere su strategie e politiche da mettere in atto per consolidare, rendere strutturale e, ovviamente, tentare di valorizzare ancor più un successo che la città capoluogo e la regione intera meritano. È cioè opportuno porsi alcune domande nel tentativo, non semplice, di trovare le giuste risposte.Il turismo, per gli interessi che coinvolge e per i pericoli legati ad un’ eccessiva gentrificazione dei luoghi, dev’essere governato in un’ottica strategica che rispetti l’equilibrio fondamentale tra visitatori e residenti, evitando i guasti di un’eccessiva “turistificazione” che danneggi tessuto urbano e vivibilità.

La creazione, nel 2018, della rete SET-Sud Europa, che raggruppa importanti realtà turistiche allo scopo di evitare questo fenomeno, dà contezza della necessità di prevenirlo con una più efficace politica di governo del territorio. Il turismo è un fenomeno complesso e, per molti aspetti, dirompente perché in grado di modificare in senso sia positivo sia negativo equilibri fondamentali di carattere urbanistico, economico e sociale. Per questo motivo, va governato e non lasciato crescere in maniera spontanea e disordinata. Non si può correre il rischio di trasformare un’opportunità in un problema, in particolare in un ambiente che merita di essere tutelato e valorizzato e in una regione, come la Campania, che conta più di cinque milioni di abitanti e che si pone come valido collante tra il Mezzogiorno e il resto del Paese.

Ma come si fa a comprendere quando un sovraffollamento di turisti può rappresentare una minaccia per una “destination”? E, ancora, come potere gestire un fenomeno legato a molti fattori e che richiede il coinvolgimento di tanti protagonisti?

Indispensabile appare l’esigenza di adottare una logica strategica (non di breve periodo) che non comprometta equilibri fondamentali e che punti ad obiettivi condivisi di miglioramento della qualità del turismo e alla destagionalizzazione dei flussi. Appare cioè necessario definire un programma chiaro e compatibile con le caratteristiche specifiche del territorio che indirizzi la gestione delle politiche di marketing e di demarketing sperimentate con successo in realtà a noi vicine (Venezia e Firenze). Per rendere efficace il governo di questo comparto economico è importante inquadrare occasioni e fattori di sviluppo con prospettive di medio-lungo termine senza ovviamente trascurare le problematiche e le difficoltà del contesto e del presente. Una buona “governance” deve potere essere “duale” e puntare al modello di città e di regione turistica da privilegiare. Certo, non è agevole definire modelli standard a cui fare riferimento tenendo conto delle tante variabili in gioco e della loro evoluzione nel tempo. Quale potrebbe essere oggi la città turistica ideale su cui puntare? Milano, Bologna, Siviglia, Lisbona (per considerare realtà comparabili con la nostra città)?

Ma la difficoltà di individuare soluzioni ottimali e valide in generale non può né deve costituire un ostacolo per governare lo sviluppo turistico in base a competenze professionali adeguate e facendo ricorso ad una documentazione di indubbio valore scientifico e pratico. Come sfruttare meglio, sotto tale profilo, l’apporto delle università campane presso le quali la ricerca e l’insegnamento dell’ospitalità e dell’accoglienza rappresentano un patrimonio del sapere già esistente e da utilizzare più efficacemente? A nostro avviso, quello che può contribuire a tale scopo è la creazione di una struttura specialistica di alto profilo, un “Osservatorio sul turismo regionale”, incardinato in un Centro studi di livello internazionale, sul modello di quelli già operanti in varie aree del mondo.

A tale riguardo, vorremmo richiamare il ruolo in Italia del CISET (Centro Internazionale di Studi sull’Economia Turistica), costituito nel 1991 dall’Università di Venezia Ca’ Foscari, dalla Regione Veneto e dal Touring Club Italiano, che rappresenta un esempio riuscito di collaborazione tra il mondo accademico e quello della pubblica amministrazione con il positivo affiancamento dell’imprenditoria privata. Il felice momento vissuto dal turismo va sfruttato creando l’organizzazione adatta anche a “fare squadra”, a valorizzare le risorse e le professionalità già impegnate in questo campo con l’obiettivo di assicurare sostegno ai responsabili della funzione turistica (Regione e Città metropolitana in primo piano). Questo può dare sostanza ad un salto di qualità nel governo di una problematica di capitale importanza per il futuro non solo del comparto turistico. Un turismo sostenibile sotto il triplice aspetto economico, sociale e ambientale deve rappresentare un passaggio decisivo nella costruzione di un futuro migliore dopo un drammatico periodo di crisi.