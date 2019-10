Quel senso civico della partecipazione che manca anche dentro il vulcano

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 20 Ottobre 2019, 00:00

Forse non poteva che andare così, ma certo la prima grande prova di evacuazione dei Campi flegrei non è stata un granché. Il piano in sé è molto articolato. Definisce la struttura di comando e le modalità di attivazione del sistema della protezione civile nel malaugurato caso in cui, come si legge sul sito di Exe Flegrei 2019, la variazione dei parametri di monitoraggio e i fenomeni vulcanici in corso fossero tali da determinare il passaggio dal livello attuale di allerta, giallo, a quelli successivi,...