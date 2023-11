Il giorno dopo l’annuncio del ministro Nello Musumeci, ufficializzato anche dal Dipartimento della Protezione Civile, gli animi sono ancora agitati. A tormentare cittadini, istituzioni locali e comunità scientifica è la formula cautelativa usata: «Non si esclude che, se dovesse perdurare tale situazione, si possa passare al livello di allerta arancione». Va ribadito con forza che la Commissione Grandi Rischi ha confermato il livello di Allerta Giallo, status che perdura dal dicembre 2012. Tra la popolazione flegrea però si fa largo il panico per il futuro economico e turistico dell’area, con l’ombra di speculazioni dietro l’angolo. Ecco quindi che le perplessità sui «termini usati per la comunicazione» in grado di «creare allarmismi» trovano voce attraverso la dichiarazione congiunta dei sindaci di Pozzuoli, Bacoli e Napoli, che martedì prossimo incontreranno il ministro della Protezione Civile.



Va detto che il documento diffuso martedì dal ministro e dal Capo del Dipartimento di Protezione Civile Fabrizio Curcio, per legge, non è condiviso con la comunità scientifica così come un passaggio di livello di allerta. «Non è nostro compito dichiararlo», spiega Francesca Bianco, direttrice del Dipartimento Vulcani dell’Ingv. «I livelli di allerta sono schematizzazioni operative per il Dpc, ma non sono usate dagli scienziati e per noi non sono un riferimento scientifico. Le spiego: le deformazioni del suolo hanno fluttuazioni continue, se per ogni incremento dicessimo che si sta spostando un dicco, sarebbe una follia. Noi siamo quelli che ascoltano il vulcano, e sulla base delle nostre conoscenze possiamo definire se le variazioni registrate sono coerenti o potrebbero far pensare a un cambiamento dello scenario. Che sia giallo o arancione, per noi fa poca importanza». Sulla dialettica usata dal ministro, Bianco si mantiene diplomatica: «Il comunicato dice che, se i fenomeni dovessero cambiare, il passaggio al livello Arancione potrà essere anche rapido. Ma è un’ovvietà, non è diversa dalla formula che usiamo all’Ingv a fine bollettino: “Eventuali variazioni dei parametri monitorati possono comportare una diversa evoluzione degli scenari di pericolosità sopra descritti”».



Ma a disturbare molti ricercatori - che preferiscono non esporsi con dichiarazioni pubbliche - che l’altro giorno hanno letto il comunicato del ministro, è la dialettica usata, in particolare il passaggio «l’insieme dei risultati scientifici rafforza l’evidenza del coinvolgimento di magma nell’attuale processo bradisismico di sollevamento del suolo». «Anche questa è un’ovvietà: i Campi Flegrei sono un vulcano, quindi non si può mai escludere il coinvolgimento di magma in un fenomeno vulcanico» aggiunge Bianco. «Il sollevamento del suolo è collegato alla dinamica di grandi quantità di fluidi magmatici (che non è il magma) che risalgono dalla camera magmatica. Non si può però escludere, e lo dicono molte pubblicazioni, che anche piccole quantità di magma possano riuscire a risalire. Tuttavia non ci sono evidenze che questo eventuale magma possa aver raggiunto livelli critici tali da portare a eruzioni imminenti. Avrebbero quindi dovuto precisare “coinvolgimento del magma non in superficie”, a mio avviso». Sull’incentivare le attività di monitoraggio, Bianco precisa: «Lo stiamo già facendo da settimane. Abbiamo iniziato indagini di Tomografia Geofisica (velocità in attenuazione, scattering, magnetotelluriche) per un confronto su più ambiti, che possano fornire elementi in più sulla dinamica flegrea e suggerire eventuali spostamenti di magma».

Ogni martedì pomeriggio l’Osservatorio pubblica il bollettino settimanale dei Campi Flegrei, e caso ha voluto che arrivasse poco dopo gli annunci del ministro Musumeci. Il dato più rilevante è la velocità di sollevamento del suolo che da due settimane (da quando i terremoti sono diminuiti in numero e intensità) sta rallentando rispetto ai 15 millimetri al mese che si registrano da gennaio. Non si segnalano, poi, variazioni significative dei parametri geochimici, e ciò spinge il direttore Mauro di Vito a confermare che «sulla base dell’attuale quadro dell’attività vulcanica, non si evidenziano elementi tali da suggerire significative evoluzioni a breve termine».