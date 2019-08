Napoli, la truffa dai capannoni: 550 milioni non riscossi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Venerdì 2 Agosto 2019, 00:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

C’è un megastore cinese in via Gianturco completamente abusivo già posto sotto sequestro dai vigili urbani che hanno informato la Procura, ma che continua la sua attività indisturbato e almeno 200 capannoni ex industriali trasformati in attività commerciali senza pagare gli oneri previsti dalla legge. Addirittura gli ex locali della Fiat in zona via De Ruberto sono stati interamente soppalcati. Per il Comune un mancato introito di 550 milioni, oltre mezzo miliardo di cui qualcuno dovrà dar conto...