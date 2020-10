Napoli capitale del libro, ​ma recuperiamo anche i lettori

Napoli si candida a essere capitale italiana del libro 2021. È una buona notizia. Ancor più buona sarebbe, naturalmente, se vincesse il bando pubblicato per la prima volta dal Ministero dei Beni Culturali. Si tratta di mettere in atto un progetto per la valorizzazione e la diffusione del libro. Se ne sta occupando il Comune, nella persona di Eleonora De Majo, assessore alla cultura e al turismo. Si pensa a un maggio dei libri, a una maratona di letture fatte dagli scrittori, e a tante altre iniziative.

La nostra città possiede i numeri, le potenzialità, le qualità per farcela? Certo che sì. Napoli è patria elettiva di scrittori (poche città ne contano così tanti): da Elena Ferrante a Maurizio de Giovanni, da Pino Montesano a Valeria Parrella, da Diego De Silva a Roberto Saviano. E però i lettori latitano e librai ed editori soffrono. Come superare questa dicotomia? Forse potrebbe essere - questa della capitale del libro - l’occasione giusta perché le potenzialità siano messe finalmente a sistema. Certo l’emergenza Covid ha nuociuto non poco anche alla Napoli dei libri (penso all’esperienza dei festival di fatto interrotta, ma che deve tornare a trovare una identità forte e duratura, con l’aiuto del contributo pubblico e privato), eppure se la città vuole davvero ripartire con il piede giusto, questo sembra essere lo stimolo migliore per progettare, per creare una rete di proposte che non restino lettera morta, ma siano capaci di attivare energie e volontà di fare. L’esempio di Raimondo Di Maio, il libraio-editore napoletano che ha pubblicato (in sinergia con la casa editrice spagnola del napoletano «onorario» José Vicente Quirante Rives) il nuovo premio Nobel Louise Glück.

Lo ha così strappato ai soliti colossi editoriali, e dimostrando così intuito, coraggio, competenza e passione, ci incoraggia a pensare che un’altra Napoli è possibile, la Napoli che amiamo, la Napoli nobilissima che guarda all’Europa e al resto del mondo piuttosto che al suo ombelico. Non dimentichiamo, però, che esiste anche una Napoli che i libri non li legge, o che addirittura ne fa scempio (è proprio il caso della libreria Dante & Descartes di Di Maio, poco tempo fa vandalizzata da balordi in cerca di soldi) o li saccheggia (come nella vicenda clamorosa della biblioteca dei Girolamini). C’è bisogno, dunque, di un impegno lungo e costante affinché non sia questa Napoli a vincere, un impegno che dovrebbe partire dalle scuole - di ogni ordine e grado - le quali devono mettere al primo posto dei loro progetti didattici «il piacere del testo», senza obblighi né costrizioni (ricordate il Pennac dei «diritti del lettore»?), ma con la seduzione del gioco, della curiosità, della libertà, e - perché no? - anche della competizione.

Ma non solo le scuole vanno coinvolte: occorre fare in modo che le biblioteche - anche quelle dei privati o quelle di quartiere - diventino luoghi vivi e vivaci, di scambio e condivisione, e non polverosi santuari del sapere che incutono timore reverenziale o noia; occorre che scrittori ed editori si impegnino a diffondere i loro libri laddove di solito i libri non circolano; occorre trasformare il libro stesso - non importa se cartaceo o digitale - nell’oggetto più cool, più sexy, più ambito per i giovani (che ormai lo hanno completamente abbandonato), magari con l’aiuto di pubblicitari e creativi per campagne di promozione. Occorre, insomma, che la città tutta si riappropri dell’amore per la lettura, si renda cioè meritevole di essere eletta capitale del libro. E che questo titolo, semmai venisse guadagnato, non sia un seme che cade in un terreno sterile, ma l’inizio di un nuovo corso.



