Il Capodanno extralarge inaugurato ieri sera con l’omaggio a Pino Daniele nella galleria Umberto I è un assaggio di cambio di strategia, una dimostrazione di come l’amministrazione comunale inizi ad essere consapevole della rivoluzione in atto con fiumane di turisti, più o meno low cost, impegnate a riscrivere il corpo (e l’anima?) della città porosa.

Ecco, allora, le luci dopo il buio (ogni allusione alle illuminazioni natalizie non è assolutamente casuale), ecco il richiamo alle radici e le ali conciliate dal Lazzaro Felice e dai giovani dei conservatori che hanno riletto, anche con coraggio, il suo pregiato canzoniere.

Ecco l’anteprima in piazza del Plebiscito di stasera, per dimostrare che Napoli non è un paese per vecchi. Rkomi è la star mainstream acchiappafolle, ma prima di lui spazio ai suoni newpolitani di La Nina, LNDFK, Lil Jolie, Nziria. Talenti emergenti, suoni femminili, non binari, fluidi, contaminati, sospesi tra tradizione ed elettronica, urban, hardneomelodic...

Ecco domani, sempre nel salotto buono, l’addio al concertone classico di era bassoliniana per ipotizzare qualcosa che assomigli di più a uno show, a un carosello napoletano, a una «Peppi night», con Iodice gran cerimoniere del Capodanno ufficiale.

E, con lui, un mucchio selvaggio di invitati: Franco Ricciardi, Lina Sastri, Clementino, Lucariello, Andrea Sannino, Belen Rodriguez e Stefano De Martino (attenti a quei due), Gianni Simioli... più Dadà, Rossella Essence, dj Aüra, il Circo Nero e quant’altro sarà di scena sul lungomare.

Di tutto, di più, come un tempo si vantava di proporre mamma Rai. È qui la festa, insomma, a patto che i vigili vigilino e non scelgano l’inizio dell’anno nuovo per un’assemblea sindacale, che le funicolari «funicolarino» e che le metropolitane «metropolitanino» davvero (ci siamo capiti, vero?), che non torni lo scempio criminale dei botti illegali, che i turisti siamo accolti con il rispetto che meritano, ma senza messe in scena, senza che ci si senta in dovere di «fare i napoletani», di abituarsi a dover aderire a stereotipi contro cui lottiamo da decenni. Il richiamo del brand pizza e cornetti antimalocchio si può consumare velocemente, meglio affiancarlo, almeno, con i servizi (non solo culturali) di una moderna metropoli europea.

Aprire, l’1 gennaio, il 2023 nel nome di Roberto De Simone, prossimo magnifico novantenne, con l’ennesima sua (ri)scoperta musicale, sarà cosa buona e giusta, segno identitario alto, richiesta di grande bellezza, consapevolezza che non bisogna soltanto inseguire i gusti del pubblico, che alle icone di Maradona, Daniele, Totò, Eduardo e i pochi altri maestri coram populo riconosciuti, possono, anzi devono, essere aggiunti altri volti, altri nomi, nostri contemporanei, perché no.