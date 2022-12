Tutto pronto per il Capodanno all’ombra del Vesuvio. La quattro giorni napoletana entra nel clou. Concertone in piazza Plebiscito, discoteca a cielo aperto sul lungomare «all-night-long» e fuochi d’artificio da Castel dell’Ovo.

Per chi vorrà cominciare i festeggiamenti alla luce del sole è bene ricordare che per la giornata di oggi, dalle 10 alle 20, torna in vigore la stessa ordinanza comunale del 24 dicembre: stop ai brindisi nei contenitori di vetro e lattine (il divieto vale sia per la vendita che per il consumo), con esclusione del servizio ai tavoli. In caso di notevole afflusso di persone e di assembramenti con potenziali ricadute negative sull’ordine e la sicurezza pubblica, è prevista «l’interdizione dell’accesso» alle 36 strade e piazze indicate dal Comune: da Chiaia al centro storico, dai Quartieri spagnoli e al Vomero.

Il countdown comincia dal mattino, con le orchestre giovanili di Napoli. Dalle 11 al Palavesuvio di Ponticelli ci sarà l’esibizione de l’Orchestra dei fiati di Città metropolitana, formata dagli studenti di dieci licei musicali. A seguire l’esibizione dell’Orchestra Scarlatti junior, con un particolare omaggio al grande Totò. Poi tutti in piazza Plebiscito dalle 21,30. Il giusto mix di umorismo e musica accompagnerà napoletani e turisti al nuovo anno attraverso uno spettacolo trasversale. Mattatore della serata sarà Peppe Iodice e con lui il cast del “Peppy night”. Sul palco Belen Rodriguez, Stefano De Martino, Biagio Izzo, Gianni Simioli, Lina Sastri, Clementino, Andrea Sannino, Rosario Miraggio, Gianluca Capozzi.

A mezzanotte per il brindisi salirà sul palco anche il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. Dopo la “champagnata”, semaforo verde al deejay set di Decibel Bellini e ai live di Lucariello e Franco Ricciardi. Alle 2 lo spettacolo di fuochi da Castel dell’Ovo prima di dare vita alla discoteca a cielo aperto più grande d’Europa sul lungomare: da Rotonda Diaz a piazza Vittoria. Per i botti illegali il Comune ha promosso una campagna che rinnova l’invito ad evitare l’utilizzo dei fuochi d’artificio fuori legge.

Questa notte i cittadini potranno utilizzare per raggiungere il centro della festa la metropolitana linea 1 e la funicolare centrale. Montesanto e Mergellina effettueranno l’ultima corsa alle 19,40. I bus termineranno il servizio entro le 20 circa (anche l’Alibus); sospesi i servizi notturni. Gli ascensori apriranno alle 8 e chiuderanno alle 20. Per chi venisse in auto da fuori città, tramite autostrada e tangenziale è previsto il servizio non-stop per i parcheggi Argento, Brin, Chiaiano, Colli Aminei, Frullone e spalti del Maschio Angioino. Blindata la piazza del concertone, anche se dalle 22 all’1 (il turno terminerà alle 4) i vigili saranno soltanto 38 (tutti capisezione), compreso il comandante del corpo Ciro Esposito. Dall’1 alle 7 sono attesi i rinforzi: in totale 54 vigili (al netto di qualche volontario), permessi permettendo. Per consentire il regolare svolgimento dell’evento a piazza del Plebiscito e sul lungomare, è stato istituito un particolare dispositivo di traffico.

Dalle 18 scatta il divieto di transito in piazza Plebiscito, via Vittorio Emanuele III e via San Carlo, via Solitaria, piazzetta Salazar, Rampe Paggeria, piazza Santa Maria degli Angeli, via Gennaro Serra, piazza Carolina, via Monte di Dio, via Chiaia e via Nicotera (tratto da via Santa Teresella degli Spagnoli a piazza Santa Maria degli Angeli), via Cesario Console, via Acton nel tratto compreso tra l’ingresso e l’uscita della Galleria della Vittoria e via Nazario Sauro, via Santa Lucia nel tratto che da via Chiatamone porta a via Partenope, via Alessandro Dumas padre, via Orsini nel tratto che porta a via Partenope, in Borgo Marinari, via Nazario Sauro dalla confluenza con via Lucilio, via Nardones dalla confluenza con piazza Trieste e Trento. Sospesi i parcheggi taxi in via San Carlo e via Santa Lucia alla confluenza con via Partenope e in piazza Carolina. Stop alle piste e i percorsi ciclabili nei tratti interessati dalle manifestazioni. Dall’una di questa notte, in caso di necessità per motivi di sicurezza veicolare e pedonale, stabiliti dalla polizia locale, potrà scattare il divieto di transito in via Chiatamone.