Da settimane un’energia positiva avvolge la squadra, accompagnandola verso l’appuntamento con la storia. Il giorno è (forse) oggi. Dipende dagli incastri di questa giornata. Il Napoli gioca il derby con la Salernitana dopo Inter-Lazio.



In caso di vittoria di Sarri - sì, l’uomo dei 91 punti e dello scudetto perso nell’albergo di Firenze cinque anni fa - la festa scudetto, a prescindere da quanto potrà accadere al Maradona, sarebbe rinviata alla prossima data utile. Altrimenti, i 90 minuti contro i granata, rimessi in carreggiata da Paulo Sousa (nelle ultime 8 partite due successi e sei pareggi), saranno i più palpitanti della stagione.

La vittoria a Torino ha creato un clima di attesa. Hai voglia, caro Spalletti, a tentare di tenere bassi i toni e a chiedere alla squadra di concentrarsi sul lavoro in campo. Il coinvolgimento emotivo è inevitabilmente forte anche per chi non attraversa tutti i giorni strade e vicoli. Napoli è una grande meravigliosa fotografia azzurra grazie a questi ragazzi che hanno saputo costruire un successo messo al sicuro il 19 marzo, dopo la vittoria contro il Torino, quando il vantaggio sulla Lazio, seconda, è diventato irrecuperabile. Il Napoli ha già vinto, la città attende l’esplosione di gioia consapevole che questa partita non è una finale. Comunque vada oggi, sarà - al prossimo o successivo turno - un trionfo. Perché tutto si è già compiuto con quel magnifico gioco che ha inorgoglito una tifoseria a dir poco perplessa all’inizio di una stagione che sta finendo in gloria. Ci è stato chiaro nei momenti di difficoltà che questo gruppo ha uno spessore tecnico e psicologico superiore a quello del passato, spesso incapace di reagire alle avversità e di superarle. Ecco perché - al di là della performance di Osimhen prima della sosta di metà marzo, 12 gol in 10 partite - il Napoli ha creato un solco tra sé e l’altro calcio che lotta per un posto in Champions League, a cominciare dalla Lazio di Sarri, che vuole ritagliarsi il ruolo di guastafeste.

Il destino ha voluto che il giorno della gloria possa essere quello del derby. La Salernitana ha superato la fase più tormentata della stagione, un tecnico esperto come Sousa l’ha riportata a distanza di sicurezza rispetto alla zona salvezza (+7). Il presidente Iervolino, napoletano e tifoso del Napoli, avrebbe voluto già vederla nella parte a sinistra della classifica e questo momento arriverà senz’altro nelle prossime stagioni. Anche Salerno ha trovato un imprenditore di qualità, come accadde a Napoli diciannove anni fa. Qualcosa di non scontato nel mondo del calcio. Nello staff granata c’è come direttore sportivo l’ex portiere azzurro De Sanctis, che contribuì al primo salto di qualità della squadra, avvenuto con la qualificazione Champions del 2011. In panchina c’era Mazzarri, toscano come Sarri e Spalletti, i tecnici che hanno davvero inciso in questo percorso cominciato nel 2004. Luciano più di tutti gli altri, certo. Ha saputo dotare la squadra di qualcosa che le mancava: la personalità. Grazie a questa dote, il Napoli ha superato i pochissimi momenti critici della stagione e ha portato a termine questo progetto.

Manca poco e Spalletti ha curato tutto i dettagli. «Qualsiasi aspetto deve essere chiaro, specie nella preparazione della partita. Ci aspetta una sfida estrema, vogliamo fare qualcosa da raccontare ai nipoti». Dovuto il rispetto alla Salernitana, caricata dai suoi tifosi e amareggiata per lo spostamento del derby, adottato dalla Prefettura per motivi di sicurezza: sarebbe stato un eccesso tenere sotto pressione la città per 48 ore. Adesso c’è un popolo pronto ad esplodere di gioia - e lascino, eventualmente, festeggiare i napoletani in tutta tranquillità nelle altre province campane e nelle altre città d’Italia - e a ringraziare Spalletti, gli azzurri e De Laurentiis per questo tricolore, dopo la vittoria numero 26 in campionato. Da conquistare lottando contro i granata pallone su pallone, come sempre.