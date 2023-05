Una scia di gentilezza e amore dietro di sé, forte e tangibile, tanto da far lampeggiare la sua presenza oltre l’assenza della morte: l’hanno percepita i tantissimi - una folla incontenibile di parenti, amici, colleghi giornalisti - accorsi ieri per accompagnare Carlo Nicotera verso il suo ultimo transito alla chiesa di San Luigi Gonzaga in via Petrarca. E sì che ai funerali sempre aleggia la difficoltà di accettare la scomparsa di chi si è amato, però ci sono persone che si fa fatica a mettere nello stesso pensiero con l’idea di morte.

APPROFONDIMENTI Carlo Nicotera morto a 69 anni: quando sfidò Maradona al San Paolo Carlo Nicotera morto a 69 anni: fu il papà del Mattino.it

Carlo Nicotera è una di queste, per la forza sempre sprigionata intorno a sé che lo faceva apparire invincibile, rendendo plausibile la frase scherzosa scelta come vessillo di libertà: “Non ci avrete”. Si divertiva a ripeterla spesso nella redazione del Mattino, dove ha lavorato per oltre trent’anni. Quella sua forza lo ha portato a gestire il brutto male scoperto nel giugno scorso, di cui pochissimi sapevano, con pudore estremo.

Incredulo, il suo amico medico Antonello Pisanti, animatore dell’associazione culturale Miradois, rileggeva fuori dalla chiesa i messaggi scambiati su whatsapp solo poche settimane fa con Carlo: nulla gli diceva del nuovo assalto della malattia, e anzi non disperava di raggiungerlo a un concerto. Perché lui amava molto la musica. Così i suoi hanno scelto che in apertura dell’ufficio funebre risuonasse il Canto alla luna di Dvorak Rusalka e che alla fine si sprigionassero le note più adeguate a definire la sua natura, quelle dell’Inno alla gioia di Beethoven.



Carlo Nicotera ha affrontato la malattia con energia leonina, sostenuto dalla sua compagna Serena Del Papa, dall’amore dei figli Alessandro e Valentina avuti nel matrimonio con Bruna e dei nipotini Elisa, Giulio, Luca e Gea. E proprio in compagnia di Alessandro, il figlio maggiore che come la sorella porta incisa in volto l’immagine paterna, aveva spiccato il suo ultimo volo di libertà verso Pantelleria.

In chiesa Alessandro ha ricordato la decisione di partire presa meno di due settimane fa, i giorni insieme al padre desideroso di salutare per l’ultima volta l’isola che aveva amato, la sua casa, il suo mare. Erano tornati lo scorso mercoledì e in quel tempo passato insieme il figlio ha detto di aver sentito intensamente la ricchezza di un padre nient’affatto semplice, a volte difficile. E di avere imparato da lui a vivere inseguendo i propri sogni, a “mordere” la vita, ad avere cura degli altri. Poi a parlare è stata la figlia, Valentina, che del padre ha detto la gioia di vivere, la passione per il mare, la carica di amore così forte da tradursi in talento nell’intrecciare con persone diversissime fra loro relazioni mai formali e sempre guidate da una grande umanità. Ed ha aggiunto che proprio la disponibilità, l’allegria, il tratto gentile di un padre sognatore e libero, capace di vivere fino in fondo le sue esperienze, resteranno le lezioni di vita da custodire e trasmettere ai figli. Valentina ha poi letto la lettera tenerissima scritta da sua figlia Elisa per il nonno («Mi dispiace non poterti vedere più»). Alla fine, dopo la benedizione, intorno al feretro suoi cari hanno voluto un ultimo saluto rivolto a Carlo con una danza leggera, mediterranea, evocativa del suo mare, quella di Zorba il Greco.