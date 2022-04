Napoli: tornano in azione i carri gru, 150 auto rimosse ogni weekend

I napoletani avevano cancellato l’ipotesi di carro gru che porta via l’auto in divieto. Da giugno dello scorso anno sono stati costretti a rinfrescare la memoria perché il servizio è tornato attivo, estremamente attivo. In media in questi primi trecento giorni sono state prelevate circa 800 auto al mese. A partire dallo scorso autunno il servizio s’è concentrato sui luoghi della movida, sia per contrastare il fenomeno dei parcheggiatori...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati