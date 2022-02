Napoli, case occupate. L’ira degli abusivi: «Noi come i fantasmi, né residenza né diritti»

Come le Anime morte di Gogol. Anzi peggio, perché quelli un straccio di documento, anche se nella Russia zarista, l’avevano. Qui invece a Napoli, nell’anno 2022, ci sono circa 600 famiglie italiane che non hanno documenti di alcun tipo. Perché non hanno una residenza. Che, tradotto, vuol dire niente carta d’identità, codice fiscale, o altro. Niente. E vuol dire non avere diritto ad un medico o un pediatria per i tuoi figli. E anche ad un...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati