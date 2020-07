Napoli-Caserta, se la creatività senza strategia non fa cultura

Alla fine di lunghi momenti di digiuno, dicono i medici, è sempre meglio riprendere a mangiare gradualmente, con porzioni piccole, per non rischiare l’indigestione. Per cento giorni siamo rimasti a digiuno di musica e spettacolo, a stecchetto, come suol dirsi. Poi qualcuno, più audace o più impaziente, ha cominciato a riproporre concerti: prima senza pubblico e con le mascherine, poi a volto semiscoperto, poi con dieci spettatori e poi con cento… Le nostre caselle e-mail, desolatamente orfane di comunicati stampa e presentazione di eventi, hanno preso a ripopolarsi, e dopo un primo periodo speso a lenire i disagi della crisi di astinenza leggendo tutto avidamente, adesso veniamo tentati dal riattivare il “cestino”, sommersi da fiumi di parole che nemmeno i molesti Jalisse evocarono mai.



Siamo passati da zero a cento (anche centodieci), insomma, nel volgere di un mese. Non vi è dubbio che l’incertezza imperversante rispetto a quanto potrebbe (e non dovrà) succedere dopo settembre abbia, in parte, messo fretta a istituzioni concertistiche, associazioni, comuni ed enti diversi facendoli propendere per il fatidico “ora o mai più”. Ci siamo angustiati per la carenza di proposte musicali (e non solo) nel periodo funesto del lockdown, e ora, secondo il più dantesco dei contrappassi, affoghiamo nel vortice di proposte, spettacoli, concerti o - per usare una parola assai trendy - “eventi”. Che abundare sia assai meglio che deficere, comunque, è asserzione plausibile e una condizione come quella attuale può apparire persino rassicurante, specie dopo la carestia. Ciò che invece lascia perplessi è la totale mancanza di strategia dietro tanto affaccendarsi creativo.



Chi scrive aveva poco più di vent’anni quando, un giorno, qualcuno decise di mettere tutti gli operatori culturali cittadini intorno ad un tavolo, segnatamente quello del Banco di Napoli, per cercare di creare una cosa che, nel terzo millennio, si sarebbe chiamata (altro termine trendy) “cabina di regia” comune. Fu, quello, il primo di una breve serie di tentativi falliti di coordinamento territoriale, fatta eccezione per un esperimento di jazz in Provincia che a tutt’oggi (e chi scrive, ahilui, non ha più vent’anni), resta l’unico abbozzo di strategia condivisa.

Venendo al presente e, per essere concreti, facciamo due esempi: martedì 28 luglio, in Piazza del Plebiscito a Napoli canterà Jonas Kaufmann (col microfono e in forma di concerto, vabbè, ma è comunque Kaufmann…) mentre a Ravello sarà di scena Valery Gergiev, lo zar. Giovedì 30 luglio, sempre a Napoli ed in piazza, Juraj Valcuha dirigerà la Nona di Beethoven con un cast importante; a Caserta, invece, Pappano con l’Orchestra di Santa Cecilia rileggerà la Quinta e l’Ottava. In piena contemporanea, così che neppure ad un fortunato possessore di elicottero sia concessa la chance di una sana overdose beethoveniana.



Qualcuno dice: ma sono luoghi diversi e pubblici diversi. Vera la seconda, probabilmente non la prima (fatti salvi i pochi vacanzieri residenti). Perché il manipolo di appassionati pronti a spendere - lo sappiamo – si è assottigliato, e neppure la Campania crediamo possa fare a meno di quello zoccolo duro che si sposta, in maniera militante, da un luogo all’altro della regione, inseguendo la buona musica e sostenendola in parte. Un altro dice: i concerti servono ad alimentare il turismo, non lo “zoccolo duro” degli appassionati… Ma cosa ci sarebbe di male a consegnare al succitato turista un pacchetto di proposte meglio coordinato? Basterebbe che tutti gli operatori culturali aprissero gli occhi e parlassero di più tra loro: neppure troppo complicato. Tanto più che la fonte principale da cui traggono vigore finanziario le tante iniziative circolanti è molto spesso la stessa.



Dai tempi della scuola dell’obbligo hanno provato a insegnarci che offerta e domanda sono fattori strettamente correlati e, a giudicare da quello che si vede in giro, viene da chiedersi se sia davvero così vigorosa la domanda di musica che emerge dal popolo del post covid. Pensiamo, ad esempio, a località dove gli alberghi sono ancora chiusi e la stagione calda sembra destinata, purtroppo, a rimanere tiepida. Se poi, il tentativo fosse - lo ripetiamo - quello lodevole di muovere il turismo attraverso gli “eventi”, bé allora sarebbe probabilmente il caso di lavorare di più e meglio, per esempio, sulle modalità di comunicazione, talvolta blande, lacunose e intempestive; o ancora sulla politica dei prezzi, diversamente virtuosa (eufemismo) a seconda della visione di chi sia chiamato a decidere. In ogni caso, resta forte il dubbio che un concerto, non inserito coerentemente all’interno di un circuito più articolato, riesca a trainare un flusso turistico che travalichi il classico mordi e fuggi. E lo diciamo, sia chiaro, con la speranza di avere torto.

