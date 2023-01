«Mi ha colpito al volto, sono caduto. Lui si è piegato su di me e ha continuato a sferrarmi pugni sulla faccia. Gli chiedevo di smettere ma non si fermava».

Non dimenticherà quei momenti l’uomo che domenica sera, poco prima della mezzanotte, è stato aggredito con inaudita violenza a via Cilea, al Vomero. Era in moto, la strada era deserta ma lui avanzava con prudenza, lentamente. Troppo lentamente, secondo il guidatore di un’auto che gli si è incollata alle spalle iniziando a lampeggiare e a insultare anche se la strada era deserta. Quando l’uomo, infastidito, ha fatto segno di superare, ché c’era tutta la possibilità di farlo, è scattata l’aggressione.

Di primo acchito l’uomo ha deciso di mostrare il volto tumefatto sui social per mettere in guardia i napoletani perbene, poi ci ha riflettuto, ha rimosso il post, cancellato la sua fotografia: «Ho moglie e figli, non mi sento sicuro, non voglio che possano esserci ritorsioni», ha spiegato chiedendo di rispettare l’anonimato.

La violenta aggressione ha avuto fine solo perché qualcuno, dalla strada, ha iniziato a urlare minacciando di chiamare le forze dell’ordine. In quel momento l’aggressore è risalito sull’auto che è schizzata via a velocità sostenuta.

In pochi minuti è arrivata anche un’ambulanza: i sanitari hanno medicato l’uomo, volevano portarlo in ospedale per ulteriori controlli ma lui ha rifiutato, ha preferito andare a casa dove s’è sentito, finalmente, protetto.

Dei momenti dell’aggressione ha ricordi confusi: «L’auto s’è fermata, il guidatore è rimasto in piedi vicino allo sportello mentre il passeggero puntava dritto verso di me. Non ha detto nemmeno una parola, mi ha colpito con violenza sulla faccia. Sono caduto, indossavo ancora il casco, e solo per questo adesso posso raccontare questo evento, perché la testa ha battuto forte sul marciapiede. Mentre ero a terra l’aggressore si è chinato su di me e ha continuato a darmi colpi violentissimi sul volto, mirava solo alla faccia, voleva farmi male. Non parlava, colpiva come un ossesso. Ricordo di aver detto “basta”, “basta”, ma non mi ascoltava, continuava solo a farmi del male».





Poi l’intervento dei passanti, le prime cure, la corsa a casa. E l’indomani il primo contatto coni carabinieri: «Non ho ancora deciso se denunciare o meno. So bene che ci sono tante telecamere che potrebbero far risalire immediatamente ai miei aggressori, però penso ai miei figli, a mia moglie, non voglio che possano essere in pericolo per via di questa vicenda».

Il tentennamento è comprensibile anche se suona come una sconfitta per le persone perbene, una clamorosa vittoria dei violenti, dei delinquenti: «Penso anch’io le stesse cose. Se questa vicenda coinvolgesse solo me non avrei dubbi. Ma non rischio di coinvolgere anche la mia famiglia...».

La vicenda ha lasciato strascichi nell’uomo che adesso pensa con timore al futuro: «Non voglio che i miei figli crescano in una città dove la violenza trova spazio senza che nessuno la fermi. Io e mia moglie stiamo mettendo da parte quel che possiamo, perché desideriamo che i nostri figli vadano a studiare lontano da Napoli, possibilmente all’estero, e che lontano da questa città si costruiscano un futuro. Vivere a Napoli è diventato impossibile, anche in quartieri come il Vomero, che secondo il sentire comune dovrebbero essere più sicuri, protetti, vigilati. Invece questa città è uguale dappertutto: lo stesso degrado, la stessa paura, la stessa invivibilità in ogni quartiere. L’unica soluzione è fuggire lontano».