Il Napoli che ha stupito l’Europa nel girone di Champions League può regalarsi un quarto di nobiltà.

Perché il sorteggio degli ottavi, con l’abbinamento all’Eintracht Francoforte, incoraggia le speranze degli azzurri di entrare ancor di più nella storia del club: mai la squadra ha raggiunto i quarti di finale, in tre occasioni la strada è stata sbarrata da Chelsea, Real Madrid e Barcellona. I tedeschi sono di un livello inferiore, seppure vincitori dell’ultima edizione di Europa League. È l’aspetto che ha sottolineato Spalletti. Nella finale della scorsa primavera l’Eintracht vinse ai rigori sui Rangers Glasgow e gli scozzesi sono quelli che nel girone del Napoli hanno collezionato zero punti e subito 22 reti, giusto per far capire qual è il gap tra le due competizioni.

Si è acceso subito l’entusiasmo dopo il sorteggio, con migliaia di tifosi azzurri di tutta Europa che hanno iniziato a prenotare i voli per raggiungere Francoforte il 21 febbraio. Il primo posto nel girone ha dato al Napoli il diritto di giocare il match di ritorno in casa (15 marzo). Questo entusiasmo è rafforzato, peraltro, dagli accoppiamenti tra quattro big: l’esito di Liverpool-Real Madrid (finale 2022) e Psg-Bayern Monaco (finale 2020) potrebbe rendere meno problematico il quarto, obiettivo assolutamente alla portata degli uomini di Spalletti per quanto si è visto nei primi due mesi e mezzo della stagione.

L’Eintracht è quinto nella Bundesliga, il suo nome forte è Goetze, che però non è più quello che decise la finale mondiale contro l’Argentina di Higuain e Messi nel 2014 a Rio de Janeiro. Il Napoli è una squadra consapevole della propria qualità, quindi aggressiva e sfrontata, come si è visto sui campi d’Europa e d’Italia. L’unica caduta, una settimana fa a Liverpool, non ha prodotto alcun danno perché Spalletti si era già guadagnato il primato nel girone.

Lui è uomo concreto e sa bene che il vento può d’improvviso girare contro. Dunque, spostando l’orizzonte dalla Champions al campionato, terrà la guardia alta nelle ultime due partite del 2022, da giocare al Maradona davanti complessivamente a novantamila tifosi. Contro Empoli e Udinese sei punti possibili per un ulteriore allungo sul Milan, o comunque per mantenere inalterato il vantaggio sui campioni d’Italia (+6).

Per il tecnico tutto cominciò ad Empoli, quasi trent’anni fa, in serie C. Una fucina di allenatori e calciatori il laboratorio del presidente Corsi, che ha spesso fatto affari con De Laurentiis. L’ultimo, quattro anni fa, l’esterno Di Lorenzo, così cresciuto sotto la guida di Ancelotti, Gattuso e Spalletti da essere diventato campione d’Europa, capitano del Napoli e titolare letteralmente insostituibile, perché nelle sue stagioni azzurre ha saltato una manciata di minuti. Il mini turnover riguarda altri giocatori contro l’Empoli che nello scorso campionato conquistò sei punti. Sulla fascia sinistra, dove è ancora assente Kvaratskhelia, è atteso Raspadori dopo le fiammate e il gol di Elmas, quasi sorpreso per la fiducia concessa dal tecnico a Bergamo.

Tra le doti di Luciano vi è quella di rispettare con i fatti il gruppo, applicando una sana ed equilibrata distribuzione di forze e ruoli, senza disconoscere le qualità di chi sa essere decisivo per le vittorie, Kvara o lo scatenato Osimhen, tonico e puntuale all’appuntamento con il gol dopo aver superato l’infortunio muscolare, tant’è che è il capocannoniere del campionato (8 reti). Le partite non sono passerelle, si conquistano punti attraverso la sofferenza. E con l’appoggio dei tifosi. Napoli sorride, forse sogna, e non è assalita da ansie perché il cammino è lungo (e vi sono poi gli amari ricordi della scorsa primavera e di quella del 2018). La città si gode il momento, respirando felicità a pieni polmoni. Al Maradona c’è la gioia che voleva rivedere Spalletti.