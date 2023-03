Il problema non è che chiudano le sale cinematografiche, in seguito a una pesantissima crisi di spettatori, o che chiudano le librerie, come conseguenza di una profonda trasformazione del mercato dell’editoria. Nel primo caso, non finisce il cinema, e nel secondo caso, non finisce la lettura: entrambe – antiche e radicate - proseguono per fortuna con altri mezzi. Il problema è che luoghi della cultura vengono smantellati, invece che riconvertiti, per fare posto ad altri spazi dove si parleranno altri linguaggi, quasi sempre commerciali, quasi sempre poveri di parole, sogni e senso.

In luogo dello storico Metropolitan di Chiaia, infatti, il cui de profundis è annunciato, potrebbe aprire una Sala Bingo. Stessa cosa avvenuta anni fa nel cuore della City napoletana, con l’ex cinema Fiorentini, che oggi vede un via vai di giocatori, spesso anziani, sul filo della ludopatia.

E un altro tipo di svuotamento avvenne al Santa Lucia, sostituito da un supermercato.

In altri casi è andata così: un parcheggio, o addirittura l’abbandono, come in alcuni cinema di periferia, il Felix di Chiaiano per fare un esempio.

Sparisce la cultura, arriva il gioco d’azzardo o le auto o le merci o il degrado. Sembra un degno passaggio di testimone tra il sogno alto e il sogno basso (oppure nulla): gli occhi non si alzano più meravigliati verso lo schermo ma avidi verso il gratta e vinci o la cartella del bingo.

Quanta bellezza porta un cinema in un quartiere, e quanta malinconia una Sala Bingo? Esce la cultura, entra il denaro. Mentre tutto intorno tace. Come non vedere, così, un filo rosso nel destino di un quartiere come Chiaia, tra la paventata trasformazione del Metropolitan e la chiusura della storica Feltrinelli di piazza dei Martiri?

Quest’ultima ripartirà, probabilmente, ma su un piano solo, senza aree di aggregazione, con chissà quanti spazi alla cultura e quanti, invece, al merchandising, e per chissà quanto tempo saprà resistere, pur dentro l’abbraccio forte di una grossa catena. Come non vedere un filo rosso tra la decomposizione culturale di presidi nei quartieri e la denuncia fatta dal governatore De Luca sul degrado delle strutture sportive consegnate ai comuni dopo le Universiadi e, secondo quanto detto dal presidente della Regione, già in alcuni casi abbandonate a loro stesse?

C’è una direzione di marcia comune, che è lo spegnimento delle luci dell’identità e della ricerca e l’accensione di quelle volgari, lucrative e commerciali. È l’altro volto della città delle friggitorie e dello street food. Non si tratta, come si vede, di pretendere l’impossibile: se, dopo la pandemia, la gente ha cominciato a preferire il cinema in forme più casalinghe, quelle sale smettono di avere mercato. Se, con sistemi più moderni, la gente compra i libri comodamente on line, o legge più di frequente sui tablet e in formato digitale, le librerie perdono clienti. È una legge di mercato che vale dappertutto.

Ma non si può restare inermi. Si risponde con la fantasia e la cura. Cultura deve sostituire cultura. Non funziona più quell’idea tradizionale di sala cinematografica? Bisogna crearne un’altra. Non regge più quel modello abituale di libreria? Bisogna inventarsene uno nuovo. Ma non si può lasciare che si smantelli un avamposto culturale per farlo diventare luogo di gioco d’azzardo o supermercato. Oppure nulla. È l’inerzia, il problema: e denuncia un sonno profondo della creatività, della fantasia imprenditrice, della città. Non solo delle istituzioni ma dell’intero tessuto sociale e cittadino, che non sembra avere mai la forza di proporre alternative di senso, visioni di futuro, neppure l’attaccamento ai luoghi. Tutto viene digerito. Lo stesso sonno della passione che, dopo investimenti legati a grandi eventi, porta a non avere cura di strutture e attrezzature sportive e non, e le lascia deperire nel silenzio. Come fossero alberi colpiti inesorabilmente da un parassita.