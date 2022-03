Napoli, sciopero dei seppellitori al cimitero: le ​bare finiscono in deposito, ce n'è anche una bianca

Nella lunga fila di bare in attesa della sepoltura ce n’è anche una bianca, quella di un bimbo che i genitori stanno piangendo con un dolore inspiegabile. Anche il piccolo è costretto ad aspettare il suo turno: a Poggioreale i seppellitori sono in sciopero e le casse si accumulano in deposito, in attesa di una soluzione alla vertenza. Gli addetti si accalcano intorno all’obitorio, parlano a voce alta, chiedono attenzione e ascolto, spiegano...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati