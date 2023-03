Per chi ama il cinema, non c’è niente di peggio della chiusura di una sala cinematografica. Se la sala poi è un luogo storico, e per di più situata su una via particolare e bella, come via Chiaia a Napoli, e dunque sembra ormai far parte integrante del panorama; e se, infine, come si sospetta, al posto del cinema arriverà il solito supermercato o una sala bingo, capite bene il senso di profonda malinconia che si prova.

E il conseguente tentativo di salvare il Metropolitan. Salvare una sala cinematografica è una battaglia doverosa che facciamo bene a portare avanti, ed è degno di nota l’impegno del ministro Sangiuliano e del sindaco Manfredi che intendono fare in modo che i siti storici vengano vincolati alla loro destinazione iniziale.

Ma nello stesso tempo è opportuno riflettere sul concetto di “salvare”. Se vogliamo salvare il passato e dunque una certa idea di cinema, se combattiamo per il Metropolitan con la speranza che quella sala sia simbolicamente una specie di macchina del tempo, capace di riportarci tutti agli inizi degli anni ’60, quando l’Italia era al primo posto in Europa come numero di persone che andavano al cinema, quando l’industria cinematografica era florida e da tutto il mondo ammirata, quando per un film si litigava e attraverso un film ci si qualificava (vedi l’ultimo bel libro di Francesco Piccolo, «La bella confusione»), allora, messa in questi termini è inutile e infruttuoso salvare il Metropolitan. Quel passato non torna. E poi è uno spreco di energia stare sempre con la testa girata all’indietro, nel tentativo di conservare quello che è destinato a cambiare, se non a morire.

In Italia, vuoi l’orografia particolare, vuoi le bellezze artistiche, vuoi l’età media così in aumento, in tanti cercano di conservare. Di volta in volta si vuole salvare quel monumento, quel paesaggio, quel punto di fuga, quel panorama, quel negozio, quella bottega e così in modo nevrotico mettiamo confini, paletti, facciamo leggi su misura. In realtà stiamo cercando solo di salvare il nostro passato, la nostra giovinezza e i ricordi più lieti, non certo ragionare sul conflitto che sempre, e in maniera insanabile, si mette in moto tra l’ieri e oggi. Le cose cambiano e con esse anche noi, quindi dovremmo cercare di capire se quel monumento, quel paesaggio è vivo perché siamo vivi noi, oppure al contrario è diventato per noi una fotografia ingiallita. Cioè, l’ossessione di conservare rischia di creare musei ovunque, vetrine sparse dove quello che fu viene sì mostrato, ma in maniera convenzionale e spesso svogliata, dunque inutile: come abbellire qualcosa che è morto solo per gridare che è vivo.

Al cinema ci va poca gente. A leggere la curva si può capire che il cambio di registro è iniziato già a metà degli anni ’70, e finora nessuno è riuscito pur salvando alcune tra le vecchie e gloriose sale cinematografiche, a invertire la tendenza. Ma questo non significa che stia venendo meno un’offerta culturale. Davvero, tra la mia generazione e quella di oggi c’è una distanza incredibile in questo senso. Da ragazzo affittavo videocassette e già allora mi sembrava di essere un’avanguardia, perché accedevo, grazie alla tecnologia, a beni culturali non facili da reperire. Mi sembrava di adorare il cinema, non certo disprezzarlo, perché potevo anche rivedere una scena che mi era piaciuta, ragionarci, discuterci, litigare, senza rivedere tutto il film, come magari doveva fare la generazione di mio padre. Usavo la tecnologia d’epoca, per amore del cinema, e non mi rendevo conto che stavo inconsciamente spingendo verso un nuovo tipo di fruizione, fatta in casa e non in sala.

Ma ora siamo ancora oltre, i ragazzi usufruiscono di Sky, Netflix, Amazon, Paramount, RaiPlay e altro ancora. Quindi se chiudono le sale, non è l’offerta che viene a mancare, anzi, quella si è moltiplicata, ma sta cambiando sempre di più, certo con molte conseguenze, il modo di fruirne: il rituale collettivo si è trasformato, è diventato privato o riservato, ma non è morto.

Quindi facciamo presto a dire salvate questa o quella sala, ma purtroppo conservando quel luogo non salveremo quel rituale, a meno che il cinema, inteso come sala, si reinventi. Non sia un vecchio ritornello che nessuno canta più ma che ogni tanto intoniamo per far vedere che conosciamo la canzone, ma un luogo che accolga le novità invece di respingerle.

La speranza allora è che il Metropolitan rimanga sala cinematografica, ma non la stessa sala di un tempo, ma si reinventi, così da reinventare un luogo, un territorio e una fruizione culturale, sia insomma un posto vivo dove andare mentre si è vivi, perché lì scorre la vita e non il ricordo della vita che fu.