«Sono moderatamente aperturista sul tema dell’ingresso delle donne nei circoli storicamente nati per soli soci maschi». A parlare è Emilio Di Marzio, 46 anni, avvocato e Revisore del Reale Yacht Club Canottieri Savoia, uno dei due club di livello internazionale che a Napoli, allo stato attuale delle cose, non contano quote rose tra quelle dei loro associati. L’altro circolo per soli uomini all’ombra del Vesuvio, come raccontato da Il Mattino nei giorni scorsi, è l’Italia, sempre al Borgo Marinari.

«Tradizione e tradimento hanno la stessa radice etimologica - continua Di Marzio - Ciò implica che ogni tradizione contenga in sé anche qualche elemento di innovazione. Su questa base, credo che si possa iniziare un processo che sia in grado di rispettare la storia dei circoli senza però ignorare le esigenze del tempo che passa».

È misurato, Di Marzio, nel formulare la sua posizione. E spiega anche nel dettaglio come funzionano le procedure di ammissione. Non a caso, da statuto, né al Savoia né all’Italia sono espressamente vietate iscrizioni di figure femminili. Anche se, nei fatti, non ci sono socie femminili, se non per meriti sportivi. Tutte le altre donne che non siano in qualche modo campionesse dello sport, in questi club, possono accedere solo se accompagnate dai loro uomini.

Da dove trae origine l’usanza del “solo soci maschi”?

«La tradizione che vuole che alcuni circoli siano solo maschili è antica e secolare. Nasce in un contesto inglese, quello dei gentleman’s club. Stiamo parlando, in sostanza, di uomini che non immaginavano di essere superiori alle donne, ma che condividevano al circolo il sigaro o gli aspetti più leggeri dell’esistenza. Questa tradizione, che è molto antica e degna di rispetto, non è però al passo coi tempi per molti aspetti. Fotografa momenti importanti della società del passato, ma si lascia sfuggire molte cose del mondo contemporaneo».

Già. Il punto è cercare un equilibrio tra passato e presente. Come funzionano, a oggi, le regole di ammissione ai circoli?

«Nel caso del Savoia non esiste alcun impedimento statutario all’ingresso delle donne, ma ci sono alcune regole di ammissione. Il candidato deve essere presentato da due soci fondatori, membri che abbiano cioè almeno 10 anni di anzianità. Sono proprio i soci fondatori a votare le ammissioni. La proporzione al Savoia è di circa 600 soci e poco meno di 200 fondatori».

C’è qualche ripercussione sui soci che vedano bocciato il candidato che hanno presentato?

«Le rispondo con onestà: qualora il consesso dei soci deliberi la non ammissibilità del candidato che è stato proposto dai due membri del circolo, non esiste una ripercussione formale sul candidante, ma la consuetudine secolare dei circoli vuole che il socio fondatore si dimetta. Questa procedura, sia chiaro, non è scritta né obbligatoria, ma nella lunga e prestigiosa storia del circolo è accaduto che si verificassero dei casi di dimissioni. Tendenzialmente, però, di rado si arriva alla dimissione. Per farle un esempio figurato: se Livia, candidata da me, non fosse ben accetta, ritirerei la candidatura prima di arrivare a una bocciatura in consiglio. È una questione che riguarda l’etica su cui nascono i circoli per gentiluomini».

Quindi lei è d’accordo ad aprire alle socie donne?

«Come ha detto il presidente, per l’accesso ai circoli va valutata la qualità della persona. L’unica ragione tradizionale per cui le donne non sono ammesse come socie trae radici nella filosofia mutuata dagli ordini cavallereschi. Ma bisogna anche guardare le cose come stanno: perciò sono moderatamente aperturista sulle donne. Al Savoia non si è mai presentato il caso specifico della candidatura di una donna. La questione potrebbe essere posta, però, nel prossimo consiglio. Non ci sono vincoli formali che lo impediscano, se le donne si mostreranno attratte dall’idea dell’adesione formale al circolo».

Al Tennis Club o al Posillipo, per esempio, le figure femminili gestisco diversi aspetti legati alla gestione degli spazi e della Casa.

«Penso che le donne diano apporti straordinari e sensazionali in qualunque contesto. Il circolo però ha uno spogliatoio solo maschile, al momento. Andrebbero ridistribuiti gli spazi e le consuetudini del Savoia».