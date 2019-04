Lo sport core business ​del Circolo Posillipo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Lunedì 8 Aprile 2019, 00:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La puntualizzazione del Circolo Posillipo («L’acquisto della sede non è una condizione che ne penalizza la vocazione sportiva ma anzi è una condizione necessaria per proseguire nelle attività: il Posillipo esiste perché esiste lo sport», la sintesi della nota diffusa dal club) è stata opportuna alla vigilia di un’assemblea, quella in programma mercoledì, in cui è invece prevista l’ennesima richiesta di una parte di soci di ridurre i contributi per lo sport, in...