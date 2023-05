Non è solo un problema di Napoli, quello del rapporto sempre più difficile tra i bambini e la città. Ma a Napoli, per ragioni anzitutto urbanistiche, è ancora più forte. Ai problemi strutturali della povertà dell’offerta educativa – carenza di asili nido, strutture sportive e ricreative, biblioteche, spazi verdi, ecc. – si sta aggiungendo anche una crescente “occupazione” degli spazi della città da parte dell’economia turistica ed enogastronomica. Di fatto la città è sempre più piccola e congestionata, e questo comporta una sorta di segregazione fisica ed emotiva dei più piccoli.

Ieri a Napoli c’è stata la parata colorata dei bambini, e da piazza Dante a piazza del Gesù hanno sfilato circa 200 bambini per una sorta di messa in scena finale di una importante ricerca sul campo condotta dall’associazione “Mammut” di Scampia, animata dall’educatore e saggista Giovanni Zoppoli. Alla ricerca hanno partecipato circa 2.000 bambini di due scuole di Scampia, una del Vomero, una di Bagnoli e tre della Basilicata. I risultati verranno diffusi ai primi di giugno, ma Zoppoli ci ha anticipato alcune tendenze che sono emerse da questa importante ricerca sulla condizione dei più piccoli a Napoli.

Il dato macroscopico che è emerso è che dall’età dell’asilo nido sino all’inizio dell’adolescenza, i bambini di Napoli hanno scarsissime possibilità di vivere fisicamente ed emotivamente gli spazi della città. Zoppoli ci sottolinea il fatto che questo dato riguarda trasversalmente tutti gli strati urbani e sociali della città.

I bambini fino a circa 11 anni devono essere seguiti in ogni loro movimento, perché la città non ha spazi per le loro esigenze. Questo comporta una sorta di compressione e mortificazione delle loro energie vitali, e infatti Zoppoli insiste molto su un orizzonte pedagogico che fa riferimento a psicologi e studiosi come Reich e Hillman e agli studi junghiani e bioenergetici.

Ormai l’offerta educativa avviene principalmente dietro ai banchi o davanti a uno schermo, e dunque secondo moduli immobilizzanti, che di fatto tendono a controllare e a reprimere la vitalità creatrice e avventurosa dei corpi dei bambini. Fino a 11 anni, quando inizia un percorso di maggiore autonomia, i bambini non possono esprimere a Napoli alcun protagonismo. E questo, pur essendo un problema di molte città italiane, a Napoli è ancora più accentuato, non solo per le carenze strutturali a cui si faceva cenno poc’anzi, ma perché la città, in seguito al suo exploit turistico, è praticamente congestionata fino all’inverosimile.

Zoppoli sottolinea – ed è uno dei tanti elementi d’interesse della ricerca – le differenze esistenziali e relazionali tra i bambini di Napoli e quelli della Basilicata. In pratica i bambini lucani hanno maggiori possibilità, vista la bassa antropizzazione di quel territorio, di relazionarsi più liberamente con il loro paese o la loro città. A Napoli, invece, patria della retorica degli “scugnizzi” – ormai minoranza – i bambini sono segregati nelle case e controllati a vista. Tanto che non si sente quasi più, “’a voce ‘e creature”.

Zoppoli insiste molto sulla pervasività di una sorta di supplenza pedagogica da parte degli “schermi” digitali. E questo è un problema planetario. Ma come si cresce così immobilizzati, controllati, tenuti lontani dagli altri corpi, da quell’avventurosa furia che è l’infanzia? Che adulti saranno, i bambini di oggi? E che rapporto avranno con la loro città? E cosa si può fare per renderli di nuovo protagonisti in una città che è unicamente affaccendata ad assecondare la ragion turistica e la ragion edonistica, che pure ha avuto e sta avendo il merito di migliore i servizi e di indebolire complessivamente la criminalità?

Alla fine si arriva sempre allo stesso problema: Napoli è troppo piccola per contenere tutti quelli che vogliono stare a Napoli. C’è solo un modo per ridare ossigeno alla città: allargarne i confini. Se Napoli rimane quella piccola meraviglia che è, la vita sarà difficile non solo per i bambini, ma anche per gli anziani, la classe media e per tutti quelli che non vivono di turismo e di movida.

È in atto una profonda mutazione antropologica della città. A Napoli vogliono venire da tutto il mondo, e giustamente ci si sta attrezzando per rendere l’accoglienza sempre più professionale e organizzata. Ma che ne sarà dei napoletani? E dei bambini? Chi glielo dice ai turisti che i bambini di Napoli stanno chiusi in casa davanti al cellulare?