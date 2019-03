Napoli fuori da tutti i giri e ripiegata su se stessa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Domenica 24 Marzo 2019, 00:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Silvio Perrella venerdì, sulle pagine di questo giornale, ha scritto che il problema di Napoli è che manca di una visione. Ha ragione da vendere. La questione è, ancora una volta, costituita dalla qualità delle cosiddette classi dirigenti, questa categoria tipicamente novecentesca e che sembra custodire le chiavi del problema meridionale e, in modo particolare, della crisi napoletana. Vedere per dirigere, rappresentarsi il mondo e rintracciare in esso lo schema di un possibile sviluppo. Ma di chi o di cosa? di...