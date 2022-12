Dopo aver letto la classifica della città italiane in relazione alla vivibilità, con Napoli immancabilmente in coda, un amico mi ha chiesto: «Se potessi trasformare Napoli vorresti che fosse identica a Losanna, a Parigi, a Copenaghen…?». In verità ormai le classifiche sono un’ossessione. Non passa giorno che non ne venga somministrata una dose.

Come vivere senza sapere quale è la città prima in ordine di vivibilità? Il panettone al primo posto nelle vendite? L’università più allettante per un giovane?

Le classifiche, prese a piccole dosi, possono essere utili. Purché se ne chiariscano i limiti. Purchè si chiarisca che vi sono ampi margini di errore. Che sono inevitabilmente costruite su un ridotto numero di indicatori che ne determinano la soggettività. Quando si vogliono misurare fenomeni qualitativi come la qualità della vita in una città si ricorre a pseudo-misure.

La felicità, la qualità della vita, per esempio, non sono misurabili direttamente come può esserlo l’altezza di un edificio o il peso di un cartone di birre. Pertanto si individuano indicatori misurabili per ricavarne un giudizio sul tema astratto in discussione. Nello scegliere questi “indicatori”, tra la miriade possibile, si compie un atto soggettivo. Arbitrario. La qualità di vita di una città la si può misurare utilizzando il numero di furti di auto per 1000 abitanti, il numero di sale cinematografiche, il numero di impianti sportivi a disposizione, il numero di bilioteche pubbliche in ogni quartiere… e perché no il grado di solidarietà riscontrabile nei singoli cittadini. La loro tolleranza. La scelta degli indicatori corrisponde alla visione “soggettiva” di che cosa sia la qualità della vita.

Ma veniamo a Napoli. Certamente una città non è una astratta entità metafisica. È il luogo in cui vivi. Lavori. Vai al supermercato o al mercatino della Torretta. Vai a teatro. Ci vuoi vivere con comodità. E non ho bisogno di nessuna classifica per riconoscere che spesso Napoli mi trasmette una sensazione soffocante di pulviscolare anarchia. Così avverto il desiderio di vivere in una città normale. Ma immediatamente mi coglie una sorta di irrefrenabile istinto di conservazione. Preso dal timore che correre verso la normalità possa significare la cancellazione dei tratti caratteristici di Napoli. Quei tratti cioè cui alludeva Giulio Giorello quando a passeggio per Santa Lucia mi disse «Napoli non è un borgo. Per me è la più europea delle città italiane...Mi affascina quanto ci sia di creativo in questa città ancora così vivace e piena di iniziative».

Per intenderci io non accetterei mai di vivere nella città del film “The Truman Show”, perfetta rispetto a qualunque indicatore si scelga. Perché è una città di plastica. Viverci nel migliore dei casi è “una palla mortale”. La città vera è una città organismo. Con cervello, cuore, viscere ed escrementi. Fatta di gioie, piacere, dolori, difficoltà. Su questo la penso come il sindaco. Sono cosciente dei problemi della città. Di quanto le sue inefficienze moltiplichino la difficoltà di assolvere alle più elementari incombenze. Ma preferisco vivere qui che a Bolzano.

Chiariamo. Non si tratta di fare la retorica di pizza e mandolino. Né l’apologia del disordine. Ma di essere lucidi. Qui non si tratta di rinunciare a inseguire condizioni di vita quotidiana più confortevoli. Controllo della micro e macro criminalità e delle babygang. Strade senza buche. Una movida non invadente. Traffico ridotto… Ma di conservare la lucidità per distinguere la lana dalla seta. Forse Napoli è veramente, come pensa Erri De Luca, una città esagerata. Nelle sue bellezze. Nelle intelligenze che ospita e produce. Nelle sue innegabili sconvenienze.

Come ho già osservato altre volte nel tempo le oscillazioni dei giudizi su Napoli sono molto grandi. Proprio perché Napoli non è una città banale. E scegliere gli indicatori più adatti a descriverla cosa molto complessa. Scriveva Goethe: «Tutto induce a pensare che una terra feconda come questa, dove ogni elementare bisogno si trova soddisfatto con poco, produca gente capace di aspettare flemmaticamente dall’indomani ciò che le ha portato l’oggi, e di vivere quindi, senza pensieri, nella completa dolcezza della pigrizia. Man mano comincio a trovarmi meglio con questa gente; bisogna però pesarli coi pesi del bottegaio, mai e poi mai col bilancino dell’orafo!»

Goethe dunque, che non era afflitto dalla classificamania, individuava il cuore del problema nel giudicare la città: scegliere gli indicatori opportuni “ ...i pesi del bottegaio, mai…!”

E ancora Goethe “ Volkmann afferma che a Napoli vi siano dai trenta ai quarantamila oziosi...Ma ho subito sospettato che tale giudizio dipendesse dalla mentalità propria del Nord, dove si considerano oziosi tutti coloro che non s’affannano a lavorare tutto il santo giorno… “ Ancora gli indicatori! Ma di Napoli si può parlare anche come ne parlava Giorgio Bocca “annegata nell’illegalità, strozzata dal traffico e dall’abusivismo, umiliata dal servilismo e dal clientelismo ...” o Boccaccio che la descriveva come un girone infernale pieno di insidie. Tutta una questione di indicatori.