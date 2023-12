Raccogliendo consensi o critiche, la classifica del Sole 24Ore sulle città in base alla diversa qualità della vita sta facendo, come ogni anno, parlare di sé. Una serie di indicatori battezza il livello di welfare delle varie realtà urbane e provinciali in termini di migliore o peggiore posizionamento rispetto agli anni precedenti. Questi, dunque, i parametri.

Ricchezza e consumi, Affari e lavoro Giustizia e sicurezza, Demografia e società, Ambiente e servizi, Cultura e tempo libero. La questione non è semplice da trattare, soprattutto dovendo restare sulla cresta di una barriera, alquanto permeabile, tra un approccio leggero se non addirittura umoristico ed un altro più serioso e analitico al tema. Molti spunti già sono stati offerti egregiamente negli articoli di Andrea Di Consoli e Giuseppe Roma. Veniamo però all’essenza dei risultati. Spesso già in altre occasioni, ad esempio quelle relative alla pubblicazione di classifiche sulla bontà delle università, diversi giornalisti ed esperti del settore hanno in passato evidenziato le criticità intrinseche di un modello siffatto ribadendo come ogni classifica risulti affetta da una incertezza molto alta o per dirla più chiaramente (brutalmente) da una bassa accuratezza.

Nel caso della classifica attuale c’è un fattore in più da sviscerare ed attiene ad una distinzione metodologica propria della disciplina geografica, visto che qui si parla di geografia urbana, ed è relativa alla differenza tra approccio nomotetico e idiografico. Nel primo dominio culturale rientrano quelle discipline caratterizzate dalla ricerca di formulazioni universali (nomos, legge), a-spaziali e a-temporali, valide cioè in ogni luogo e in ogni tempo. Nel secondo, invece, rientrano scienze evolutive aventi per oggetto di studio qualcosa di unico e irripetibile (idios, particolare). Nell’Ottocento il modello nomotetico risultava prevalente in quanto rappresentava un elemento di discontinuità con il passato, una sorta di cifra distintiva della modernità che vedeva nella ricerca della formalità, della logica razionale e assoluta il superamento della approssimazione, della casualità e della incertezza offerta dalle scienze idiografiche in-centrate sullo studio di casi particolari. Un clima culturale che palesava una diffusa ostilità verso approcci epistemologici differenti che, tuttavia, trascurava l’influenza dell’ambiente, dell’uomo con la sua stessa storia nei processi economici locali. Prima di allora, invece, la scienza idiografica, anche sulla scorta delle leggi di causalità unidirezionale tra ambiente naturale ed attività antropiche, consolidate dalle riflessioni darwiniane, risultava essere prevalente. Una scienza che risultava in opposizione alla economia politica di David Ricardo che riteneva il locus un elemento di impurità nella perfezione delle leggi economiche teoriche, scevre da ogni forma di influenza spaziale.

Ma quale è, quindi, questo elemento del luogo che le classifiche non riescono o non vogliono cogliere? Ebbene è lo spirito del luogo stesso, è un fattore trascendente che sfugge alla legge dei dati e che si riesce a ravvisare solo in una condizione soggettiva, che poi diviene collettiva, di felicità nell’essere radicato in un particolare territorio anche quando risulta condannato dai valori di certi indicatori. Il valore dei cittadini, delle loro relazioni e delle loro consuetudini. Un paradigma che risulta amplificato ancora di più soprattutto nelle città del Sud (fanalino di coda della classifica de Il Sole 24 Ore, ad esempio Napoli terzultima).

Dove stanno però le sabbie mobili, di cui paventavo all’inizio, nel proseguire su questa cifra narrativa? Da un lato nel contestare la classifica pur senza però voler condannare altre città, come ad esempio Udine risultata prima. Dall’altro nel pericolo di scivolare in un manifesto di difesa “a prescindere”, che non ammetta come altra “pars” coesistente con la realtà trascendente identitaria, la presenza di disservizi, di problemi di microcriminalità, di assenza di domanda di lavoro sufficiente e qualificata. In tal senso, bastano e avanzano già i molteplici dati messi a disposizione ad esempio dall’ultimo Rapporto Svimez, secondo cui l’incremento dell’occupazione, maggiore al Sud che nel resto del Paese, non basta ad alleviare il disagio sociale in un contesto di diffusa precarietà e bassi salari. In generale nel 2022, il Rapporto stima in 2,5 milioni le persone che vivono in famiglie in povertà assoluta al Sud: 250.000 in più rispetto al 2020 (-170.000 al Centro-Nord).

Allo stesso tempo, però, leggendo freddamente la classifica ci si dimentica, come giustamente ribadito dal sindaco di Napoli, che dopo un grande choc come la pandemia, la ripresa in Italia è stata simmetrica e la resilienza del Sud è paragonabile, non uguale, a quella del centro nord, costituendo una base su cui lavorare. Una speranza reale dunque non colta da nessun indicatore. E ci si dimentica della straordinaria onda di flussi turistici che sta trascinando l’incremento dei servizi e la crescita economica locale. Così come non trapela la crescita dell’edilizia trainata dal Superbonus 110% e il dinamismo dell’innovazione del mondo accademico e imprenditoriale.

In realtà, cercare di mettere in una classifica con scala ordinale le varie città è come provare a ordinare frutti diversi. Si potrebbero classificare per peso, o per densità, ma non verrebbe fuori nulla di creativo, oppure si potrebbe avere una visione d’insieme, e allora come ha fatto Arcimboldo, si riuscirebbe a dare forma organica a tante parti di un un’unica entità, il sistema Paese in questo caso!