Fa discutere la classifica del Sole 24 Ore che ha fatto perdere sette posizioni a Napoli, portandola al posto 105, davanti solo a Caltanissetta e Foggia. Novanta parametri per misurare la vivibilità, con molti segni meno. Positiva l’offerta culturale e per il tempo libero, negative sicurezza, trasporti, economia e occupazione. La polemica si è accesa immediatamente: la classifica è stata percepita come ingenerosa verso l’evidente rinascita del capoluogo in termini turistici e di reputazione internazionale. Poco, nel dibattito, è entrata una annotazione che invece sembra determinante. La classifica non parla solo della città ma dell’intera area metropolitana. Non è la città di Napoli a scivolare così in basso ma tutta la provincia, con una particolarità che, nelle grandi aree metropolitane italiane, appartiene solo a Milano e Napoli: più abitanti in provincia che in città.

Nello specifico, l’enorme area metropolitana di Napoli conta oltre 90 comuni e più di 2 milioni di abitanti mentre il capoluogo si ferma a poco più di 900mila. Due terzi contro un terzo. Non è poco ed è decisivo nello scivolamento. C’è una evidente frattura, infatti, nella vivibilità in città e in provincia. Nonostante problemi storici e cronici ancora irrisolti, il capoluogo è riuscito nel tempo a strutturare una sua rete di trasporti interni (metro, funicolari, autobus), a costruire una sua offerta culturale, a segnare un proprio tratto identitario, a strutturare una economia principalmente intorno al turismo ma anche con qualche tratto meglio radicato con uno sguardo alla green economy industriale.

Restano chiaramente molti nodi, comuni peraltro a tutto il Mezzogiorno, e non è un caso che le città del Sud occupino tutte le posizioni più basse. C’è una economia che fatica, quindi fatica l’occupazione, fatica lo sviluppo, e fatica tutta la qualità territoriale ad esprimersi. Ma pur dentro questo quadro di luci e ombre, per Napoli, il peso che giocano i comuni dell’hinterland è maggiore rispetto alla sola città.

Basta farsi un giro in alcune parti della provincia per rendersi conto che esiste un divario tra il capoluogo e l’entroterra. Qui la vivibilità sembra non riuscire proprio a fare passi avanti. In molti casi, l’unico mezzo di collegamento è il proprio, con una ricaduta drammatica sulla rete viaria, sui tempi di movimento, sull’inquinamento.

Poche le linee su ferro che collegano la provincia alla città: sul lato flegreo e sul lato vesuviano, i problemi sono all’ordine del giorno. Complesso anche il presidio del territorio sul terreno della sicurezza, che diffonde una sensazione ampia di paura, che colpisce i residenti ma anche i potenziali investimenti. Ce n’è abbastanza per dire che esiste una situazione di disagio diffusa e permanente a ridosso della città, di cui si parla così poco da dimenticarsene anche quando si leggono le classifiche.

Dove sarebbe, oggi, Napoli in quell’elenco se avessero preso in considerazione solo le città e non l’intera area metropolitana? Questa è la vera domanda che dovremmo porci. Sicuramente più su rispetto al posto 105. Ciò non toglie, ovviamente, che quella posizione segnali un livello di allarme comune. Ma conta molto capire dove si va indietro e dove, invece, si va avanti, così da focalizzare interventi mirati: la vera terapia d’urto, in questo momento, occorre in provincia, dove emergono segnali di arretratezza profonda, dove si fatica, anche rispetto all’onda turistica e reputazionale del capoluogo, a tenere il passo, facendo pesare, però, l’arretratezza su tutto il territorio. C’è Napoli e c’è la Grande Napoli: oggi sembrano, più che mai, due entità separate. Ma sono due parti dello stesso corpo. Se si ammala una, trascina a fondo anche l’altra.