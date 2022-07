Napoli, completare i progetti sospesi primo passo per una svolta vera

«Una grande rivoluzione». Così il governatore De Luca ha definito il progetto “Porta Est” ideato, proposto e finanziato dalla Regione di cui si sta discutendo in questi giorni in conferenza dei servizi (il via libera è previsto entro fine mese). Ma, al di là degli slogan, di rivoluzionario in questo progetto non c’è nulla.

Il piano prevede la trasformazione dell’area a ridosso della stazione centrale, tra piazza Garibaldi e Gianturco, sul versante orientale della città. Lì, nelle intenzioni di De Luca, dovrà sorgere una mega torre modello Pirellone dove far confluire gli uffici della Regione. Si costruiranno poi residenze, servizi e si procederà alla risistemazione della viabilità con l’interramento dei binari della Circumvesuviana e un nuovo terminal per i bus turistici.

Costo totale dell’operazione un miliardo di euro di fondi pubblici e lavori per (almeno) sei anni. In pratica, un nuovo pesante agglomerato urbano sorgerà a ridosso del Centro Direzionale, che invece da trent’anni attende ancora di essere completato. E ciò avverrà in contemporanea con un evento strategico, l’apertura della stazione della metropolitana, in programma tra fine 2022 e inizio 2023, che se accompagnata da un processo virtuoso guidato dalle istituzioni potrà innescare una fase di rilancio e sviluppo per l’intera area. In questo senso, allora, la scelta di De Luca di costruire una torre-doppione rappresenta un colpo mortale per il Centro Direzionale, da troppo tempo sospeso tra degrado e voglia di riscatto, ancorché si tratti dell’ultima imponente operazione urbanistica avvenuta a Napoli, con il coinvolgimento di archistar italiane e internazionali, da Renzo Piano a Kenzo Tange fino a Nicola Pagliara.

Un grande tema della città, quello di ridare slancio al Centro Direzionale, di cui è pienamente consapevole il sindaco Manfredi, che già in campagna elettorale parlò della necessità di individuare una nuova funzione per il quartiere, vivo e popoloso negli orari d’ufficio e pressoché deserto nel resto della giornata. L’ex rettore indicò tra le ipotesi il possibile trasferimento, tra torri e vialoni, di un pezzo della movida napoletana, anche per decongestionare Chiaia e il centro storico ormai saturi.

Di questa e altre opzioni si dovrà discutere in tempi rapidi per fornire risposte e soluzioni, magari attraverso un confronto ampio e partecipato, che invece è mancato sul progetto “Porta Est” voluto da De Luca.

Ma c’è davvero bisogno di un’altra mega costruzione dove collocare gli uffici della Regione, molti dei quali si trovano a duecento metri in linea d’aria dal punto dove dovrebbe sorgere il Pirellone partenopeo? C’è davvero bisogno di spendere centinaia di milioni di euro per un agglomerato urbano che è la fotocopia di quello già esistente? C’è davvero bisogno di sei anni di lavori in un luogo già congestionato, di altri cantieri nel cuore della città? Meglio concentrare risorse, tempo ed energie sui dossier aperti, sugli interventi di riqualificazione urbanistica - da Napoli Est a Bagnoli al centro storico - promessi e annunciati per decenni ma mai concretizzati. È questo ciò che chiede la città: non inutili progetti faraonici con tempi biblici e costi record bensì il completamento dei progetti in sospeso da troppo tempo. Altrimenti si rischia di dar vita all’ennesimo pomposo programma urbanistico che però non vedrà mai la luce.