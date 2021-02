La città è senza classe dirigente, anche Bassolino tra i responsabili

Il prevedibile, e ora confermato, ritorno in campo di Antonio Bassolino rischia di scatenare con ampio anticipo, rispetto alla data del voto per il Comune di Napoli, la battaglia tra adulatori e denigratori. Il personaggio, infatti, non è di quelli che si può fingere di non conoscere a fondo, perché al suo nome è legato un tratto consistente della storia politica e istituzionale di Napoli e del Mezzogiorno. Se Bassolino non l’hai incrociato nelle vesti di dirigente politico del Pci prima, e delle sigle successive generate dai “ragazzi” di Berlinguer, inevitabilmente è capitato di emettere un giudizio sul suo lavoro da primo cittadino o per due volte governatore. Troppo breve fu invece l’esperienza da ministro del Lavoro nel governo D’Alema, ma quella nomina fu all’epoca il segnale di quanto l’ex dirigente comunista sul finire degli anni ‘90 fosse considerato, spesso anche dal centrodestra, una risorsa del Paese oltre che della sinistra italiana. Ai congressi del Pds prima e dei Ds dopo, l’intervento di Antonio veniva considerato, anche dalla stampa internazionale, uno dei momenti clou della kermesse. Protagonista spigoloso del dibattito interno, tanto da finire spesso in minoranza o essere vissuto come un problema dai compagni di partito.

Il ritorno in campo di Bassolino, lungamente preparato da lui stesso in maniera sincera, pur se artigianale attraverso i social, fa dunque compiere un salto di qualità al dibattito sul nuovo sindaco di Napoli di cui si sentiva davvero il bisogno, visto il disastro metropolitano che lascia De Magistris.

Una città “terremotata” ma soprattutto dimenticata dal resto del Paese, assente dal confronto istituzionale, percepita prima della pandemia come il luogo dove trascorrere una meravigliosa vacanza e oggi neanche più quello.

Altro che capitale del Mediterraneo, crocevia degli scambi commerciali, laboratorio di innovazione e chi più ne ha ne metta ripercorrendo i mille progetti annunciati in questi anni e realizzati in percentuali irrilevanti rispetto alla trasformazione economica e urbana di cui la città avrebbe bisogno.

Ben venga dunque la candidatura di Bassolino visto che inevitabilmente eleva il livello del confronto, soprattutto all’indomani della nascita del governo Draghi che appare purtroppo a trazione settentrionale tenuto conto del numero ridotto di ministri provenienti dal Sud. Fondamentale allora lo spessore di chi sarà chiamato a rappresentare la più grande città del Mezzogiorno nella futura interlocuzione con chi ha in mano le chiavi del Recovery, una massa mai vista di fondi elargita da Bruxelles tenendo conto anche di un Mezzogiorno più che mai affamato.

In attesa dell’ultimo sì del centrodestra alla corsa del pm Catello Maresca, e con Alessandra Clemente già in campo per De Magistris, tocca ora al centrosinistra alleato di M5s decidere il candidato, che si chiami Fico, Amendola o Manfredi: il primo è la terza carica dello Stato, gli altri due hanno alle spalle freschissime esperienze di governo. Più giovani del 74enne Bassolino, anche se non può essere il dato anagrafico un tratto distintivo della politica. Piuttosto se l’ex sindaco avverte, come dice, il “dovere “di rituffarsi nella mischia in prima persona, riconosce di fatto una personale sconfitta, quella di non essere stato in grado di formare un gruppo di più giovani all’altezza di raccogliere il testimone.

Eppure, tanti degli attuali ultracinquantenni che ricoprono incarichi di vertice, Bassolino li ha visti crescere nelle stanze prima della federazione comunista, poi in quelle di Palazzo San Giacomo e infine della Regione. Decisiva per anni è stata la sua parola per candidare deputati, senatori, consiglieri regionali, i sindaci dei principali comuni della Campania, gli eurodeputati. Possibile che nessuno venga ritenuto in grado di vincere la sfida, tanto che il “vecchio leone” è costretto a ridiscendere in campo? Colpa dell’ex sindaco, maestro disattento o degli allievi un po’ svogliati e con la memoria corta? E’ evidente che Bassolino cerchi anche, e giustamente, una rivalsa personale dopo 19 processi conclusi con altrettante assoluzioni, ma comunque vada a finire, il suo ritorno ripropone il dramma tutto napoletano dell’assenza quasi totale di classe dirigente in servizio effettivo e non da ripescare di volta in volta dalla storia, quella rete di competenze mosse da passione civile che dovrebbe reggere le sorti di una città e difenderla dalle avventure con “bandana” o senza. Di questo problema dovrà farsi carico anche Bassolino, al pari di Maresca, Manfredi o altri. Più che di un leader forse c’è bisogno di un allenatore, senza più “cerchi magici” e cooptazioni vecchia maniera. Il metodo Draghi, una squadra dei capaci, ognuno nel proprio campo, per far dimenticare presto l’ubriacatura dello “scassiamo” e la successiva sindrome di Paperino, quella che fa dire a chi ne è il responsabile, che il dissesto urbano e finanziario della città è colpa degli altri e non di scelte sbagliate e incapacità amministrativa.



