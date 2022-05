Napoli, asili nido ai privati: ​tensione nella maggioranza

Via all’esternalizzazione degli asili nido comunali. Palazzo San Giacomo ha pubblicato nelle settimane scorse un bando con valenza biennale, scaduto lunedì 9 maggio, che prevede «l’affidamento, in cinque lotti, del servizio di gestione di 21 nidi e micronidi d’infanzia comunali ubicati in strutture di proprietà del Comune di Napoli». La decisione, non condivisa con i sindacati, tantomeno con il Consiglio comunale, ha mandato su tutte le furie...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati