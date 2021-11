Conti in rosso al Comune di Napoli, ​il dossier: «Voragine riscossione»

Solo il 27% dei napoletani paga le tasse locali, gli ultimi nella classifica tra le grandi città. È il metro per capire come il debito è strutturale e senza un intervento che incida sul miglioramento della riscossione è destinato a crescere e non a diminuire. I dati sono frutto dello studio della «Consulta Audit sul debito e le risorse del Comune di Napoli», presieduta dal costituzionalista Paolo Maddalena. La Consulta è stata sciolta assieme...

