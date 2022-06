Le Municipalità senza assessori ​sono il simbolo della mala politica

Esattamente sei mesi fa, il 16 gennaio del 2022, ci toccava di notare su questo giornale che la nuova amministrazione cittadina, a cento giorni dal suo insediamento, non riusciva ad imporre alle dieci municipalità napoletane l’obbligo politico, in realtà il minimo della decenza, consistente nel nominare la piccola squadra delle rispettive giunte di governo. Ora, sei mesi e cento giorni dopo, a seguito di un intervento del difensore civico della Regione Campania, che di fronte all’impasse aveva nominato un commissario ad acta, e dopo che la magistratura napoletana ha aperto un’inchiesta per rifiuto di atti d’ufficio sulla mancata nomina degli assessori, il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha deciso di farsi sentire e ha a sua volta emanato un ultimatum: o vi date da fare, o gli assessori li nomino io. In altri termini, ha deciso l’avocazione a sé dell’atto di costituzione delle giunte per mezzo dell’esercizio di poteri sostitutivi.

Staremo a vedere. Tuttavia di fronte a questo spettacolo non proprio edificante, viene da chiedersi, ma a che servono le municipalità? Se per nove mesi si è fatto senza, perché bisognerebbe cominciare proprio ora?

Le municipalità sono, come si dice, un’articolazione democratica di un potere amministrativo che dal centro del governo comunale si diffonde nel complesso tessuto urbano. Sulla carta sono chiamate ad occuparsi di funzioni importanti, “materie importanti per la vita dei cittadini” si legge sul sito del Comune di Napoli.

Dalla manutenzione urbana a livello locale, alle attività sociali, scuola e sport, nonché la gestione di alcuni servizi amministrativi per ciascuno degli ambiti territoriali su cui si estendono le rispettive competenze. A Napoli, come dicevamo, le municipalità sono dieci e raccolgono all’interno di confini di dubbia pertinenza storica e urbanistica le precedenti ventuno circoscrizioni. Hanno un’origine piuttosto recente. Sono infatti state istituite diciassette anni fa, nel febbraio del 2005.

Ora il punto rilevante di tutta questa faccenda è che sono organismi elettivi. Il che vuol dire che si formano a seguito dell’indizione di comizi elettorali, comportano la formazione di liste, urne, cittadini elettori e così via. Insomma, quello che si direbbe un bell’esercizio di democrazia. Il fatto è che la democrazia, a Napoli, le forze politiche se la mettono sotto i piedi. Della delega ricevuta dai cittadini, semplicemente, se ne infischiano, per loro è carta straccia. Il voto non li obbliga a niente, tanto meno alla decenza. Perché infatti dopo nove mesi, salvo una o due, le altre municipalità non hanno ancora una giunta? non ci sono assessori e dunque l’intera baracca non si è messa in movimento? Non è dato saperlo, se non congetturando che questa paralisi non dipenda da altro che dai veti contrapposti pronunciati da “fazioncine”, clan, piccoli e rissosi gruppetti, ciascuno legato a qualche capobastone o collettore locale di voti, che non ha ancora trovato un accordo con i suoi sodali e concorrenti.

Quale che ne sia la ragione, e ognuno naturalmente se ne fa una, lo spettacolo della cosiddetta democrazia napoletana è tale da mettere in evidenza almeno tra aspetti in cui è possibile riassumere il problema più generale della debolezza della struttura degli interessi locali. Innanzitutto, la dislocazione tutta extra politica dei centri di spinta e di iniziativa istituzionale in città.

Ora Manfredi dice “decido io”, ma se non fosse intervenuta la magistratura si sarebbe ben guardato dall’uscire allo scoperto. Quando il Difensore civico della Campania ha nominato un commissario ad acta per risolvere l’impasse, il Comune ha impugnato la decisione presso il Tar, ottenendo l’annullamento del provvedimento. Di fronte all’inchiesta della Procura della Repubblica, però, il sindaco non poteva stare a guardare o opporre le sue prerogative come aveva fatto per il commissario ad acta. Di fatto, senza l’impulso della magistratura inquirente, ancora una volta, la politica locale avrebbe proceduto per forza di inerzia.

La seconda considerazione riguarda la natura infestante della politica napoletana, la totale assenza di legami che non siano puramente parassitario clientelari tra la cosiddetta società civile e i suoi rappresentanti. Si tratta di una politica che risponde unicamente a sé stessa e alle esigenze connesse con la composizione interna dei propri interessi. E qui veniamo al terzo e ultimo aspetto che vale la pena considerare, la totale assenza di interessi extra politici capaci di innestare il tessuto della rappresentanza locale e, così, entro certi limiti, sottometterlo al proprio controllo. Di fatto, la sfera pubblica a Napoli è del tutto inesistente e incapace di esprimersi al di fuori del rapporto soffocante con la politica, dalla quale finisce per dipendere in tutto, accettandone di conseguenza qualsiasi cosa.

Perché altrimenti questa paralisi, se non per la sostanziale separatezza del ceto politico cittadino, tale da non dover rendere conto a nessuno ormai? Sulla base di questo vero e proprio sequestro della rappresentanza, operato per altro con il consenso della società sottostante, anzi con la connivenza di una parte di questa stessa società, la politica si costituisce definitivamente in un sistema spartitorio di risorse pubbliche a vantaggio di clientele più o meno estese, ma prive di qualsiasi vera influenza. Non è certo uno spettacolo edificante, come dicevamo, ma pure contiene tutta intera la condizione di povertà civile e di destrutturazione del sistema degli interessi locali, in cui si riassume sostanzialmente il degrado napoletano.

Sei mesi fa concludevamo sperando di essere smentiti. Sei mesi dopo ci lascia l’amaro in bocca non aver avuto torto. A conferma del fatto che a dispetto di un luogo comune della retorica politica non esistono nuovi inizi e il cambiamento è una merce che si svende a prezzi di inventario.