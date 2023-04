Riecheggiano su YouTube le parole che Maradona pronunciò alla vigilia della sfida scudetto contro il Milan un quarto di secolo fa: «Neanche una bandiera rossonera voglio vedere, neanche una». L’auspicio è che vada diversamente dal 1° maggio dell’88.



E intanto, per quanto riguarda la spinta dello stadio nella notte Champions, gli azzurri stiano tranquilli: ci sarà, altroché. Ma l’urlo dello stadio dedicato a Diego non basta per conquistare la semifinale.

I gol deve farli quel ragazzo che trasmette un’energia particolare ai suoi compagni e non è un caso che il Napoli abbia perso senza Osimhen le due partite giocate contro i rossoneri in dieci giorni. La statistica delle precedenti sette vittorie in occasione di altrettante assenze di Victor riguarda il periodo iniziale della stagione, quando la squadra era in piena forma ed erano disponibili altri due attaccanti. Adesso, invece, Simeone è in infermeria e Raspadori non è in grande spolvero in quanto reduce da due mesi di inattività. Ed ecco perché poter schierare Osimhen fa crescere le chance del Napoli di ribaltare lo 0-1 del Meazza. Lui è un attaccante in grado di trovare la via del gol in più modi, ad esempio uno scatto bruciante o un imparabile colpo di testa. E poi «dà una vampata di entusiasmo», come ha detto Spalletti sabato sera, rassicurato dai venti minuti finali contro il Verona. Certo, dall’altra parte ci sarà Maignan, che tutto ha parato al Meazza.

Il Napoli ha speso molte delle sue energie nei primi tre mesi del 2023 e infatti non è apparso brillante nelle quattro gare dopo la sosta. Ne ha vinta soltanto una, grazie a un autogol, a Lecce. E peraltro deve giocare senza Kim (Juan Jesus il suo sostituto) e Anguissa (Ndombele), squalificati. Ma lo 0-1 è ribaltabile schierando Osimhen e proponendo un’organizzazione migliore rispetto a quella dei precedenti due confronti col Milan, che ha sfruttato le ripartenze per vincere in campionato e in Champions. È fondamentale che vi sia equilibrio dalle prime battute di una partita in cui il Napoli dovrà attaccare e non scoprirsi, aggredire e non subire. Perché altrimenti la strada verso la semifinale si complicherebbe. Per fare questo servirà uno sforzo della linea di centrocampo e degli esterni, con lo scopo di tenere compatta la squadra. E massima attenzione servirà nei passaggi perché una palla persa - si è visto al Meazza nell’azione avviata da Brahim Diaz e finalizzata da Bennacer - può essere letale.

La presenza di Osimhen non indurrà Pioli ad emulare colleghi che guidano squadre di livello inferiore e alzano barricate quando si presenta al Maradona. Ma sa, il tecnico del Milan, che quel campione è tanto cresciuto con Spalletti e non è più “soltanto” l’attaccante forte fisicamente che si lancia negli spazi: adesso domina l’area con la sua potenza devastante e i suoi tempi perfetti. Con Osimhen si può ritrovare anche quella leggerezza che sembra essersi smarrita nelle ultime settimane, il tratto distintivo del Napoli che ha stradominato in campionato e che Spalletti vuole vedere contro i rossoneri. «Non dobbiamo deformarci contro un avversario tosto, adesso che siamo alle porte del successo: bisogna sempre proporre la nostra idea di calcio». È il momento, con super Osimhen, di far valere anche in Champions quella differenza di 22 punti che esiste in classifica. Servono gol, almeno due, e nervi saldi, senza surriscaldarsi come è accaduto al Meazza, tra liti con gli avversari e proteste con il mediocre arbitro Kovacs. Stasera ci sarà il fischietto della finale mondiale, Marciniak, ritenuto una garanzia per tutti: utile sarebbe stato per il Napoli averlo a Milano nel primo round.

È piaciuta alla vigilia la personalità esibita da Juan Jesus, designato come sostituto di Kim. Non solo legittimamente non si considera inferiore rispetto al compagno ma è anche convinto che il Napoli passerà il turno, avendo vissuto cinque anni fa il miracolo della Roma che annullò l’1-4 subito a Barcellona e si qualificò. È tutta la squadra a crederci, con Spalletti che non vuole accontentarsi di eventuali elogi per la prestazione: «Sarò contento soltanto se passerò il turno, rischieremo una felicità infinita». È il ragionamento che fanno i vincenti. Ma è giusto dire ora, non domani sera, che il Napoli ha già centrato l’obiettivo che più contava, disperatamente inseguito per oltre trent’anni.