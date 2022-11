La Sovrintendenza e il Comune hanno organizzato un vertice in tutta fretta: la notizia delle venticinquemila istanze di condono bloccate dopo lo stop imposto da Palazzo Reale, diffusa in esclusiva da Il Mattino, è stata deflagrante ed ha imposto interventi immediati che per adesso non ci sono ancora, ma sono annunciati come imminenti.



All’indomani della notizia pubblicata dal nostro giornale a firma di Luigi Roano, la Sovrintendenza ha subito chiesto un incontro a Palazzo San Giacomo. La vicenda della sospensione unilaterale dell’accordo per la trasmissione delle pratiche di condono, ha colto di sorpresa il nuovo sovrintendente di Napoli, Salvatore Buonomo, il quale è in carica da due mesi e ha ereditato questa decisione dal suo predecessore Luigi La Rocca.

Momenti di frenesia a Palazzo Reale dove è stato necessario recuperare la documentazione e poi fare il punto su una vicenda che, nonostante la plateale importanza, era finita in secondo piano dopo il cambio al vertice. Poi la lunga serie di faccia a faccia e contatti stretti con il Comune al termine dei quali, nella giornata di ieri, è stato finalmente diffuso un comunicato a firma congiunta dell’assessore all’Urbanistica Lieto e del sovrintendente Buonomo, per fare il punto della situazione e limitarsi a un annuncio di «imminente nuovo protocollo», senza offrire certezze sul momento in cui la situazione verrà ufficialmente sbloccata.

La questione risale alla scorsa estate. Era il 6 di luglio, un mercoledì, quando la Sovrintendenza mandò una lettera ufficiale al Comune: non inviateci più le pratiche di condono perché non le guarderemo. Stiamo pensando di utilizzare nuove modalità di esame. Con quel documento, che Il Mattino ha potuto leggere, venivano contemporaneamente bloccate circa 25mila pratiche di condono per abusi in zone vincolate, alcune senza risposta dal 1985. Sarebbe stata necessario, dopo la missiva che imponeva lo stop, procedere con rapidità alla formalizzazione di nuove procedure per far rimettere in moto la macchina dei condoni. Invece non è accaduto più nulla fino al 15 di novembre, giorno in cui è stata diffusa la notizia.

Dopo i colloqui e i confronti è stato diffuso un comunicato ufficiale dal quale trapela l’imbarazzo per la situazione: «In riferimento all’articolo apparso su “Il Mattino”, è opportuno intanto condividere la legittima preoccupazione dei cittadini in attesa da tempo degli esiti del condono e, proprio in forza di tale condivisione, fornire loro elementi utili a chiarire la direzione di marcia assunta dalle istituzioni direttamente mobilitate su questo tema».

Lieto e Buonomo proseguono spiegando che dietro ogni pratica di condono c’è un grande lavoro istruttorio teso a verificare se l’opera da condonare può essere conservata oppure abbattuta, poi il comunicato chiarisce che «nell’articolo viene correttamente riportato che la Sovrintendenza ha ritenuto proporre la sospensione della trasmissione delle pratiche di condono da parte del Comune, nelle more della definizione di un protocollo da aggiornare alla luce degli odierni orientamenti normativi...». Subito dopo si chiarisce che «È imminente la formalizzazione di un protocollo che supera le criticità manifestatesi... con una visione decisamente di più ampio respiro e più ambiziosa, maggiormente improntata allo snellimento delle procedure, pur nel rispetto delle vigenti norme in materia».

Tutto, però, si scontra con la dura realtà: «Non sono secondari, rispetto al tema trattato, il sottodimensionamento degli uffici preposti al condono edilizio e la notevole mole di lavoro. In questo senso, il Comune di Napoli attiverà a breve una più estesa short list di esperti esterni in grado di effettuare il lavoro istruttorio e facilitare il lavoro dei funzionari interni».