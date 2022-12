Via libera del Consiglio comunale all’aumento dell’Irpef e della tassa di imbarco. La novità di giornata, che esula dai temi dell’assise cittadina - durante la quale è stato approvato anche il bilancio consolidato -, è il balzello sulla tassa di soggiorno. Ad annunciarlo il sindaco: «Nei prossimi mesi stiamo valutando la possibilità di riportare la tassa di soggiorno ai livelli delle altre città turistiche italiane».

L’amministrazione incassa dalla tassa di soggiorno tra i 10 e i 15 milioni di euro all’anno, ma resta comunque più bassa rispetto a Milano, Roma e Firenze. Gli aumenti dovrebbero partire da cinquanta centesimi, fino ad un euro e cinquanta: in particolare per gli alberghi tre stelle e per le strutture ricettive extra alberghiere, per le quali i turisti versano una cifra sotto la media nazionale.

Entrambe le misure fiscali – Irpef e tassa di imbarco - approvate ieri sono previste dal Patto per Napoli. L’obiettivo delle due leve è quello di abbattere il disavanzo del Comune, che ammonta a 2,2 miliardi di euro. Lo spazio di manovra del Consiglio è stato dunque minimo, ma si è riusciti comunque ad approvare all’unanimità, con il voto favorevole anche delle opposizioni, un emendamento secondo il quale l’ulteriore innalzamento di un altro 0,1 per cento, previsto a partire dal 1 gennaio 2024, è stato differito. Nel corso del prossimo anno l’amministrazione – come ha spiegato l’assessore al Bilancio, Baretta – sarà impegnata «alla ricerca di fonti alternative per provare ad evitare l’ulteriore incremento», ribadendo però che il Comune «non può rinunciare a queste entrate». L’innalzamento dell’Irpef, da cui sono esenti i contribuenti con soglia di reddito a 12mila euro, porterà nelle casse dell’ente il prossimo anno 5,9 milioni di euro. Nel caso in cui si applicasse l’ulteriore più 0,1 per cento l’anno successivo, i milioni diventerebbero 15,6. Il Consiglio ha respinto invece l’emendamento proposto da Fi in cui si chiedeva di innalzare la soglia d’esenzione a 15mila euro, a causa della mancanza delle coperture economiche. Un simile intervento costerebbe circa 3 milioni di euro.

Semaforo verde anche all’incremento di 2 euro della tassa d’imbarco aeroportuale. Il valore della misura si aggira intorno ai 10 milioni di euro annui. La Gesac ha espresso «sconcerto» per «l’incremento della tassa» considerandola «un danno per la città». Baretta ha sottolineato che «su sollecitazione della società di gestione dell’aeroporto è stata aperta un’interlocuzione con il governo per valutare possibili condizioni di rinvio dell’aumento per un biennio». «Abbiamo dato la disponibilità – ha evidenziato l’assessore -, ma abbiamo chiarito che non possiamo ridurre le entrate previste e che le alternative non incidano sui cittadini». Duro il presidente della commissione Mobilità Nino Simeone, che rivolgendosi a Gesac ha detto: «Non sono ammesse ingerenze nell’attività del Comune. Il Consiglio è libero e decide nell’interesse dei napoletani».

Passa a maggioranza l’emendamento del presidente della commissione Bilancio, Walter Savarese, con il quale si fissa l’entrata in vigore del provvedimento entro il 28 febbraio prossimo. Respinto invece l’emendamento di Fi in cui si chiedeva di non applicare la tassa ai residenti a Napoli e provincia. Ok del Consiglio anche ad un ordine del giorno di Gennaro Esposito, che sollecita la giunta a valutare la possibilità di istituire «una tassa d’imbarco per i transiti nel porto di Napoli e per l’ingresso dei bus turistici in città». Durante il dibattito è emersa la volontà dell’amministrazione di «accelerare su una revisione complessiva delle società partecipate». Fari accesi sulla Mostra d’Oltremare. Sia Baretta, che la consigliera Flavia Sorrentino, hanno sottolineato la necessità «di un piano industriale per il rilancio di Mostra». «Serve un piano serio per far uscire da una zona grigia la Mostra d’Oltremare – ha ribadito Sorrentino -. Ci vuole una visione internazionale e non da campo di calcetto». Approvata, infine, la variazione per l’utilizzo dei fondi stanziati dalla Città metropolitana per l’esecuzione dei lavori su alcune strade in vista del Giro d’Italia 2023.