Comune nel pantano, così perderà la sfida Recovery

Un tempo, neanche troppo lontano, essere eletto consigliere comunale nella città più importante del Mezzogiorno era un giustificato motivo di orgoglio. Per l’interessato, per il partito di appartenenza, per i suoi elettori, in una parola per la comunità. C’era un valore aggiunto, una missione da compiere, persino più morale che politica: fare in modo che i legittimi e pubblici interessi di Napoli venissero tutelati e promossi, difesi e stimolati nella sede per eccellenza della più alta rappresentanza elettiva. Non sempre ci si è riusciti, per la verità. Ma nelle differenze numeriche tra maggioranza e opposizione si scandiva il tempo stesso della democrazia, si consumavano gioie e delusioni alla fine di confronti duri, polemici, tante volte senza tempo come ricordano i cronisti di certe nottate. Contava il contributo alla discussione, non solo l’alzata di mano. E in fondo anche questa non appariva quasi mai banale, non al punto da essere ridotta a gesto meccanico, svuotato di conoscenza e partecipazione come negli ultimi tempi.

Dall’aula consiliare, dalla distanza anche ideologica dei suoi protagonisti si alimentava la politica, nascevano idee e strategie, si valutava il peso di nuove candidature.

Dove sia finito tutto ciò è difficile dirlo guardando almeno al triste epilogo dell’attuale Consiglio comunale di Napoli, ai modesti numeri della sua produttività, alle sempre più rare occasioni di dibattito se si fa eccezione per quelle necessarie a tenerlo in vita ogni anno, come in occasione dell’approvazione dei bilanci. Una deriva che ha sicuramente molte ragioni, non sempre comprensibili per la verità all’uomo della strada e che richiama, per certi versi la crisi di identità che persino il Parlamento avverte nei confronti del decisionismo dei governi.

Ratificare senza discutere non può piacere a nessuna rappresentanza elettiva, costretta a subire troppo spesso delibere e decreti senza poter dire nemmeno la sua. Ma il tramonto senza luce e senza un pizzico di sano orgoglio del Consiglio comunale di Napoli va oltre. È lo specchio di una città che fa fatica a ritrovare una strada, che sembra avere accusato il colpo della pandemia senza riuscire a ritrovare le ragioni della sua stessa identità, che appare inerte e depressa di fronte alle continue scosse sociali ed economiche che stanno minando pericolosamente il suo sistema produttivo.

Certo, non è mai facile gestire la lunga vigilia di una campagna elettorale in atto ormai da più di un anno e trascinata ora fino a ottobre dal governo. Ma si resta ancor più angosciati se si pensa che questo, il 2021, è anche l’anno delle grandi decisioni per far ripartire il Paese e il Mezzogiorno, e dunque anche o forse soprattutto Napoli che al di là persino della sua storia rimane il punto obbligato di riferimento della macroarea. Con quale approccio la città pensa di poter offrire il suo contributo all’indirizzo e alla spesa delle risorse del Next generation Eu se la sua massima espressione di democrazia rappresentativa non c’è, non funziona, si è quasi dissolta nel pantano dell’incomunicabilità e dei tatticismi?

È una domanda chiave, a modesto parere di chi scrive, se si paragona l’immobilismo distratto o rassegnato di Napoli a ciò che accade in altre città, anche del Sud, dove invece si è compresa l’importanza, irripetibile, dei fondi Ue per provare a cambiare passo, indicare una visione di sviluppo urbano per i prossimi anni, mettere il cappello su temi decisivi per le giovani generazioni come la rigenerazione urbana, le smart city, la portualità. Il silenzio del Consiglio comunale e più in generale di un’ampia fetta della politica cittadina su questo fronte non è sicuramente la migliore delle risposte. Si avverte, al contrario, la sensazione che in quello che somiglia molto ad un vuoto di rappresentatività, possa inserirsi chiunque, soprattutto chi è bravo a raccogliere consensi senza le regole del confronto, coagulando interessi di parte non proprio negoziabili e spesso nemmeno troppo visibili. È già accaduto, in passato, anche quando il civico consesso era attivo e vigile: figuriamoci ora che spirito di appartenenza e senso di responsabilità rischiano di apparire ogni giorno di più come uno sbadito e forse inutile ricordo.





© RIPRODUZIONE RISERVATA