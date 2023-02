Si apre un caso politico nella maggioranza del sindaco Manfredi. In Consiglio comunale il gruppo «Insieme per il futuro», nato sulla scorta dell’esperienza parlamentare lanciata dall’ex ministro degli Esteri Luigi Di Maio, da ieri - nell’assise cittadina - non esiste più. A mettere la parola fine alla compagine dimaiana un decreto della presidente Enza Amato.

APPROFONDIMENTI Napoli, Manfredi: «Meravigliato per la mancanza di fondi dal Pnrr per gli impianti dei rifiuti» Pd Campania, ultimo appello: patto blindato per azzerare le liti tra correnti Autonomia, la Lega accusa e Esposito si difende: «Calderoli vomito? Nulla di personale»

Le ultime due componenti del gruppo, Flavia Sorrentino e Fiorella Saggese – Demetrio Paipais aveva già lasciato nel novembre scorso per entrare in “Manfredi sindaco” – sono state iscritte al Misto. Un momento che potrebbe passare in cavalleria, ma che in realtà pone un tema politico nella maggioranza dell’ex rettore. Sorrentino è infatti vicepresidente dell’assemblea (fu eletta quando indossava ancora la casacca del M5s) e il suo passaggio al gruppo misto apre una falla negli equilibri dell’assemblea.

La poltrona di numero due in Consiglio comunale in quota maggioranza (l’altra è in quota opposizione occupata da Salvatore Guangi di Fi) stuzzica gli appetiti di qualcuno. «Non è una questione personale, ma un problema prettamente e squisitamente politico» è il ragionamento che si fa a via Verdi. Ciro Borriello del M5s spiega: «Non è una logica di spartizioni di poltrone, ma di attenzione verso ciò che è avvenuto e sta avvenendo adesso. Quella pedina era stata data al M5s ad inizio consiliatura, poi Sorrentino ha lasciato il gruppo per creare la compagine di Di Maio. Adesso è nel gruppo misto. Non facendo più parte di un partito, che dal primo momento ha dato piena collaborazione al sindaco, si dovrà aprire senz’altro una discussione».

Il capogruppo del Pd Gennaro Acampora rilancia: «Sono uno che non è abituato a fare cambi di casacca perché ritengo che l’appartenenza ad un gruppo politico sia importante. È chiaro che le scelte di alcuni consiglieri abbiano mischiato le carte, per questo adesso bisognerà fare un ragionamento rispetto ai principi, da tenere ben saldi, che hanno portato la maggioranza a far eleggere il sindaco Manfredi. Credo che questa vicenda specifica della vicepresidenza vada affrontata discutendone direttamente con Sorrentino». La diretta interessata preferisce non replicare, ma chi la conosce sottolinea: «Passando al gruppo misto potrebbe essere una figura di maggiore garanzia e ancor più istituzionale per l’aula».

La vicepresidenza sembrava destinata ad inizio consiliatura al gruppo di diretta emanazione dell’ex rettore. La figura indicata fu quella di Walter Savarese, tra i più votati nella maggioranza. Cosa è avvenuto dopo lo racconta Fulvio Fucito, capogruppo di “Manfredi sindaco”. «In un gioco di equilibri fu il M5s da Roma a chiedere quella casella. Noi l’abbiamo ceduta senza problemi perché non siamo attaccati a nessuna poltrona, chiaro che adesso un dibattito vada aperto. Io stimo la consigliera Sorrentino, però quello è un ruolo che da sempre è stato in quota ad un partito o comunque ad un gruppo di maggioranza». «Come maggioranza ci confronteremo su questo e non solo - aggiunge Fucito -. Anche nelle Municipalità le forze politiche vanno riequilibrate. Basti pensare alla terza (Stella-San Carlo all’Arena), dove il Pd ha due assessori – uno in quota Articolo 1 - e il M5s il presidente ed un assessore. Noi abbiamo solo una casella. In sostanza la Municipalità viene gestita dall’asse Pd-M5s».