Napoli, il “cinecontrattone” DeLa-Gattuso che non vorremmo più rivedere

Se c’è una cosa che il tifoso del Napoli non riesce proprio a tollerare, che anzi il solo pensiero gli produce l’effetto della cosiddetta mazzata in fronte, è il ricordo di quell’immagine troppo assurda per sembrare vera, quella posa alla James Bond un po’ trash e parecchio ridicola in cui si fecero fotografare il presidente Hollywood De Laurentiis e mister Hovintotutto Ancelotti per annunciare al mondo la firma del contratto che ufficialmente chiudeva l’era Sarri e ne apriva una i cui risultati, parafrasando il Sommo Poeta, ancor ci offendono. Figuriamoci dunque quanto possano appassionarci oggi le vicende da telenovela che si snodano intorno all’ipotetica firma del contratto che potrebbe legare Ringhio Gattuso al Napoli fino al 2023. Che lui voglia più soldi o una casa con il camino o piuttosto con l’attracco per la barca o un po’ di cene pagate in qualche ristorante stellato di Posillipo o Capri, o che invece gli vada bene tutto quello che ha, onestamente per noi non fa differenza. Se chiede garanzie sul futuro, sulla costruzione di un progetto che porti finalmente il Napoli a vincere Coppe e campionati e a riscuotere più rispetto in Europa, ovviamente è cosa che ci interessa di più, perché queste precise e ormai irrinunciabili risposte le vogliamo anche noi, e non da oggi. Ma sul fatto che sia Ringhio il nostro mister, e che lo resterà ancora almeno per un bel pezzo, sinceramente noi non abbiamo dubbi. È lui l’uomo giusto per il Napoli, lo è stato certamente per il dopo-Ancelotti, quando ha raccolto macerie e le ha trasformate in una Coppa Italia, lo è di conseguenza adesso che si tratta di ripartire verso vette più elevate. Lo diciamo sottovoce, perché non vorremmo ritrovarci a dover fronteggiare tra qualche giorno una foto dei due in posa da cinepanettone tipo Natale sulle Dolomiti: ma insomma è abbastanza scontato che per adesso non avremo, e neanche vorremmo, altro allenatore al di fuori di lui.



E allora perché tanto indugio? Perché questo valzer, anzi minuetto, di cose dette e non dette, di mezzi sorrisi, di oggi non so e domani vediamo? Cosa aspetta Dela, e soprattutto cosa vuole Ringhio, per chiudere un accordo che di fatto è nelle cose? Perché è chiarissimo che al Napoli non conviene cambiare cavallo in corsa, ma neanche all’allenatore sarebbe vantaggioso un addio in questo momento di grande confusione, di un calcio povero di entrate e orfano di spettatori. Sarebbe un addio al buio, difficile da spiegare. A meno che non ci sia in attesa un’altra squadra, di pari o superiore lignaggio, e noi non lo sappiamo. O a meno che, davvero, non sia in atto un braccio di ferro sul progetto - e cioè su rinforzi, esuberi, monte ingaggi e così via - capace di tenere le parti irrimediabilmente distanti, cosa, quest’ultima, che ci dovrebbe far seriamente preoccupare, ma che tuttavia sembra poco credibile, e che perciò, fino a prova contraria, tenderemmo a scartare. Meglio concentrarci sulle ragioni che tengono Ringhiostar legato al Napoli: lui che è uomo del Sud, che dei meridionali ha l’animosità ma anche l’innato senso di insofferenza alle ingiustizie, lui che le difficoltà se le divora, e i peli sulla lingua non sa che cosa siano. Che in pochi mesi ha ricomposto lo spirito dello spogliatoio, ha recuperato anime perse tipo capitan Insigne e la montagna Kk, ha trovato un ruolo e regalato carattere a uno come Lozano, diventato da oggetto misterioso a pedina insostituibile in poche mosse.



Qualcuno storcerà il naso, ma noi continuiamo a credere che Ringhio sia l’uomo venuto a completare il lavoro a suo tempo avviato da Sarri, e di cui Sarri non potè vedere i frutti costretto dallo strapotere, non solo sportivo, dell’(allora) suo antagonista bianconero. Con gli uomini dell’impianto sarrista ed altri che si sono aggiunti, e che Gattuso ha mostrato di saper maneggiare, è possibile - almeno sulla carta - andare lontano: perciò è importante adesso diradare tutte le ombre, mettendoci anche alle spalle i brutti scivoloni di inizio stagione (dei quali sia chiaro, anche Gattuso porta la responsabilità), per ripartire nelle migliori condizioni all’assalto degli obiettivi che abbiamo di fronte, in fondo tutti ancora raggiungibili. Il primo dei quali è già a un passo, si gioca il 22 e si chiama Supercoppa: portarsela a casa, superando un’altra volta l’avversario più avversario di tutti, sarebbe più che un’enorme soddisfazione, sarebbe una gioia indescrivibile, che da sola varrebbe la firma. Quanto alla foto ricordo, poi, altro che cinepanettoni, ma quale James Bond: non basterebbero neanche gli Avengers, e forse è meglio così.

